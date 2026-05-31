La comunità di Simeri Mare vive la posa della prima pietra della nuova Chiesa

La comunità di Simeri Mare ha vissuto un momento storico e profondamente simbolico con la posa della prima pietra del nuovo complesso parrocchiale dedicato a Santa Maria di Acquaviva.

Un evento atteso da decenni, che segna l’avvio concreto di un progetto nato dal desiderio di dare alla comunità un luogo di culto più ampio, moderno e capace di accogliere la vita pastorale del territorio.

La celebrazione è iniziata con la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Catanzaro-Squillace, S.E. Mons. Claudio Maniago, che nell’omelia ha richiamato il senso profondo di questa nuova Chiesa: “Non solo un edificio, ma un cammino spirituale condiviso”.

Il presule ha sottolineato come la costruzione di un nuovo tempio sia sempre un atto di fede e di responsabilità, un invito a crescere come comunità viva, capace di custodire l’ascolto e trasmettere il Vangelo.

Al termine della celebrazione, il parroco don Nicola Rotundo ha invitato i fedeli a spostarsi nell’area del cantiere, dove si è svolto il rito della posa della prima pietra. Un gesto semplice ma carico di significato, compiuto dall’Arcivescovo insieme alle autorità presenti, tra cui l’on. Wanda Ferro e il viceprefetto Roberta Molè.

Entrambe hanno espresso la loro gioia per un’opera che, nel tempo, inciderà positivamente sulla vita sociale e spirituale non solo di Simeri Mare, ma dell’intero territorio.

Il progetto del nuovo complesso parrocchiale, frutto di un percorso avviato diversi anni fa e sostenuto anche dalla CEI, prevede una nuova chiesa più ampia e funzionale, accompagnata da spazi pastorali destinati alla catechesi, alla formazione e alla vita comunitaria, oltre alla casa canonica. Un’opera moderna, pensata per essere punto di riferimento e luogo di incontro per le generazioni future.

La posa della prima pietra rappresenta dunque l’inizio di una nuova stagione per la comunità di Simeri Mare: un segno di speranza, di unità e di fiducia nel futuro, che raccoglie l’eredità di chi ha creduto in questo sogno fin dagli anni Ottanta e la consegna alle mani di chi oggi è chiamato a costruire, insieme, la casa dello Spirito.

(Foto e notizia di Paolo Marraffa)