La consigliera comunale Simona Caruso espulsa dal Movimento Viva Cittanova Viva

Il movimento V. C. V. è costretto a rilevare che la signora Simona Caruso, con le dichiarazioni rese nel corso del consiglio comunale del 24 febbraio, ha SCONFESSATO sè stessa. Infatti nella riunione tenuta presso la sede di VIVA CITTANOVA VIVA il 9 febbraio u.s. ha dichiarato di avere una linea politica personale diametricalmente opposta al movimento, al punto di decidere di lasciare lo stesso. Ha precisato che al primo Consiglio Comunale utile avrebbe comunicato ufficialmente detta decisione e la sua posizione di consigliere indipendente all’interno del civico consesso.

In netto dissenso “CON SE’ STESSA”, giovedì 24 febbraio, la signora Caruso, ha dichiarato di operare quale rappresentante del Movimento V.C.V.; nel manifestare la sua personale linea politica si è complimentata con l’attuale maggioranza per “l’eccellente” lavoro svolto ed ha criticato apertamente le iniziative politiche di opposizione messe in campo fin qui dal Movimento V.C.V.

L’evidente stato confusionale in cui si trova la consigliera Caruso è oramai chiaro all’intera comunità cittanovese: nostalgie Neoborboniche, candidatura con il Centrodestra, ammiccamenti con l’Amministrazione Comunale, nei confronti dei cui componenti, sino all’entrata in consiglio comunale, esprimeva netto dissenso.

Per qualificare il comportamento della Caruso bastano le parole incoerente e mendace! Il Movimento V.C.V. è convinto che Cittanova non ha bisogno di soggetti in cerca di visione mediatica. Il bene del paese non passa da iniziative medievali di scarso valore, ma da progetti seri in grado di portare al benessere dell’intera comunità. Riteniamo che la signora Caruso, anziché asservirsi ai desideri dell’Amministrazione Comunale, avrebbe dovuto svolgere il ruolo di consigliere di opposizione in linea con il mandato conferitole dagli elettori, spronare la maggioranza ad operarsi per risolvere l’annoso problema idrico, l’abbattimento della tassazione comunale giunta a livelli insostenibili, l’isolamento e lo stato di manutenzione della viabilità. Noi di VCV abbiamo una visione diversa delle cose, siamo vicini ai cittadini ed alle loro piccole e reali esigenze; lasciamo agli altri i sogni hollywoodiani.

Pertanto, nella riunione del 28 febbraio u.s., l’Assemblea del Movimento ha deliberato all’UNANIMITÀ l’espulsione della signora Caruso Simona per aver ostacolato e pregiudicato l’attività di VCV al punto da comprometterne l’immagine politica, oltre ad avere posto in essere ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci. Al contempo, l’assemblea ha diffidato la signora Caruso dall’usare il simbolo del Movimento o di qualificarsi come rappresentante di VCV.

IL MOVIMENTO, come ha già fatto in passato, non si lascerà scalfire dalla scelleratezza di scelte incomprensibili ed inqualificabili. Chi ha cercato con subdole macchinazioni di distruggerlo deve sapere che IL MOVIMENTO CONTINUA AD ESSERE VIVO, FORTE, MOTIVATO, COESO E PRONTO A SVOLGERE IL RUOLO POLITICO NEL RISPETTO DEL MANDATO ELETTORALE.

Il Movimento

Viva Cittanova Viva