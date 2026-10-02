La Consulta per la Salute Mentale del DSMD dell’ASP di Catanzaro avvia un percorso di incontro con famiglie, educatori e comunità del territorio

La Giornata Mondiale della Salute Mentale 2026 ci consegna un messaggio semplice e impegnativo: “Esperienze vissute ascoltate: voci reali, cambiamento reale”.

Ascoltare le esperienze, però, significa anche chiedersi che cosa accade dopo. Perché le voci producano un cambiamento reale occorre trasformare l’ascolto in relazioni, vicinanza, conoscenza delle opportunità di aiuto e capacità delle comunità di accogliere senza giudicare e senza lasciare sole le persone.

È con questo spirito che la Consulta per la Salute Mentale del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’ASP di Catanzaro ha scelto di accompagnare la Giornata Mondiale con iniziative che portano la salute mentale fuori dai soli luoghi specialistici e dentro i contesti nei quali le persone vivono, crescono, costruiscono relazioni e cercano sostegno.

Dal 1° al 10 ottobre la Consulta sarà presente in diverse comunità parrocchiali del territorio. Il percorso, avviato in collaborazione con l’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace, ha trovato accoglienza anche in alcune realtà parrocchiali del Lametino. Gli incontri saranno rivolti alle famiglie e alla comunità, con particolare attenzione a catechisti, animatori e operatori della pastorale giovanile e familiare, per parlare di disagio psicologico ed emotivo, ascoltare testimonianze, contrastare lo stigma e aiutare a riconoscere le possibili strade verso l’aiuto.

Ma il 10 ottobre non rappresenterà un punto di arrivo.

L’intenzione della Consulta è dare continuità a questo percorso, promuovendo nel tempo ulteriori occasioni strutturate di incontro e confronto, con il coinvolgimento delle associazioni che ne fanno parte e in collaborazione con i servizi e le realtà disponibili sul territorio.

Vogliamo progressivamente raggiungere luoghi e comunità diverse: scuole, associazioni, spazi educativi e sociali, comunità religiose presenti sul territorio, nel rispetto delle diverse appartenenze e convinzioni. Ovunque sia possibile incontrare famiglie, giovani, educatori, volontari e cittadini può esserci uno spazio nel quale parlare di salute mentale, imparare a non lasciare inascoltato un disagio, conoscere le risorse esistenti e sapere a chi rivolgersi quando è necessario chiedere aiuto.

È questo, per noi, uno dei significati concreti della psichiatria di comunità: non attendere soltanto che la persona arrivi al servizio, ma costruire legami tra servizi e comunità, facilitare l’incontro tra i bisogni e le possibilità di aiuto, valorizzare le risorse presenti nei territori e contrastare isolamento e stigma.

È parte di questo stesso percorso anche “Voci che contano”, l’iniziativa che il 10 ottobre porterà la Giornata Mondiale della Salute Mentale nel Polo Tecnico Professionale Grimaldi–Pacioli–Petrucci–Ferraris–Maresca di Catanzaro, promossa insieme alla Fondazione Arnoldo Folino e al CASM.

Qui saranno soprattutto i giovani a prendere la parola. Il percorso è stato costruito intorno a quattro azioni — raccontare, ascoltare, comprendere, chiedere aiuto — e gli studenti non saranno semplici destinatari degli interventi, ma parte attiva del confronto attraverso domande, esperienze e punti di vista.

La scuola diventa così uno dei luoghi nei quali costruire quel ponte tra ragazzi, famiglie, adulti di riferimento, professionisti, servizi, associazioni e territorio che può rendere più facile riconoscere una difficoltà e chiedere aiuto.

È un primo passo. Ma vogliamo che sia il primo passo di un impegno continuativo. Perché la psichiatria di comunità non si costruisce soltanto dentro i servizi. Si costruisce anche nei luoghi in cui le persone vivono. E si costruisce insieme.

Dr. Michele Gabriele Rossi – Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze – ASP Catanzaro