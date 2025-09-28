Gherardo Colombo, proprio lui, uno di quelli di Mani pulite, afferma che ai suoi tempi (anni 1990) erano tutti corrotti, “tranne il MSI-DN e Democrazia Proletaria”, perché “fuori dai giochi”. È vero, ma la spiegazione è banale e inesatta: il MSI-DN, poi spacciato per AN, è stato al governo nazionale dal 1994 all’infelice stagione dei governi tecnici dopo il 2011, ha amministrato moltissime realtà locali, e non si è corrotto lo stesso, al netto di qualche sporadico episodio.

Non fu un fatto ideologico, fu un fatto antropologico, caratteriale, di tradizione e fedeltà alla Tradizione; o, come si diceva, di “tigna” e superbia morale. Ma non è di ciò che vi voglio parlare, in questa sede.

Alla fine, e Colombo e i Manipulite non lo spiegarono nemmeno allora, la corruzione non fu una somma di singoli casi privati di mangia mangia; bensì fu un sistema; e sistema è un meccanismo che diviene automatico, e da cui non si poteva uscire.

Esempi senza fine: ogni ente pubblico, con particolare riguardo a scuole e ospedali, venne utilizzato come “pianta organica”, cioè assunzioni a battaglioni affiancati; seguite da “ampliamento della pianta organica”.

Nelle scuole c’erano i professori previsti dalle Riforme serie Gentile (1923) e Bottai (1939), e non uno di più; però circondati da schiere di “personale” dalle più vaghe qualifiche: ed ecco la BIDELLIZZAZIONE della Calabria, che ha desertificato le campagne e le greggi e le botteghe artigiane.

Ovvio che il “personale” votava per chi l’aveva assunto, e ciò moltiplicò le occasioni di corruzione. I presidi ospedalieri, promossi a “ospedali”, non solo brulicarono di “personale”, ma brulicò di ospedali il territorio: Soverato, Chiaravalle, Serra, Soriano, Pizzo, Vibo, Tropea… uno ogni 15 km; e non si contavano nemmeno, quelli della Piana. Ne serviva uno solo, più le strade; e invece le strade le stiamo ancora aspettando.

La corruzione spicciola: il primo passo fu che il politicante si offriva, cortesemente e sorridendo, a procurare all’amico il certificato di nascita; il secondo, che gli impiegati rilasciassero il certificato solo se richiesto dal politicante… E dico certificato di nascita: figuratevi pratiche più complicate. Per tali pratiche, bisognava “bussare con i piedi”.

Ah, dimenticavo: nel 37 anni dell’assurdo modo misasiano degli esami di Stato, si vide di tutto: complicità di ristoranti e alberghi per la diaria di chi in realtà abitava da mamma; fino all’esplicita compravendita dei voti, tramite “raccomandazione”, diretta oppure obliqua.

In questo mercatino di tutto e del contrario di tutto (“Romae omnia venalia”, scrive Sallustio), è ovvio che s’insinuò il peculato personale. Come successe? Ma che il politicante, quand’anche volesse mantenersi pulito, era pressato da figli, suocera, moglie, cognati, cugini, amante e vicini di casa, tutti portatori di qualche capriccio.

Infine, il sistema era esteso ai partiti. Ci fu un breve periodo in cui si aderiva a un partito per fede; poi – e potrei farvi una sfilza di nomi, ma “parce sepultis” – si aderì per convenienza; e la convenienza, e il mercimonio della coscienza, avevano un prezzo o in denaro o in “posti” o…

…o, gli intellettualoni, in premi letterari segue cena, cittadinanze onorarie di Borgosecco…

Corollario: ecco la fine delle ideologie, in mano a questi giullari e cortigiani vil razza dannata.

Vorrei sperare che ciò sia finito. Boh!

Ulderico Nisticò