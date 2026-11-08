La cronaca di un disastro annunciato: le fiamme divorano il polmone verde marittimo a Satriano

​Tutti sapevano che prima o poi sarebbe successo, ma l’inerzia e l’indifferenza hanno avuto ancora una volta la meglio. Un devastante incendio ha colpito il territorio compreso tra Satriano e Soverato, riducendo in cenere un’ampia porzione della storica pineta e del palmeto che caratterizzavano l’area.

Le fiamme, alimentate dalle condizioni ambientali e dalla folta vegetazione, si sono propagate rapidamente, lasciando dietro di sé un paesaggio spettrale. Ciò che brucia di più, tuttavia, non è solo il legno arso, ma la consapevolezza che questa tragedia si sarebbe potuta evitare.

Le segnalazioni sul rischio incendi e sulla mancanza di un’adeguata manutenzione del sottobosco si susseguivano da tempo, rimaste inascoltate fino all’inevitabile epilogo.

Ora che la devastazione si è consumata, l’attenzione della comunità e delle amministrazioni si sposta sul dopo.

L’urgenza primaria riguarda la salvaguardia del patrimonio verde sopravvissuto al rogo: la cittadinanza e le associazioni locali chiedono a gran voce che vengano prese immediatamente le dovute precauzioni e messe in atto misure straordinarie di prevenzione e bonifica per evitare che il fuoco possa tornare a colpire ciò che resta di questo fondamentale polmone ecologico.

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