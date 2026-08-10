La cultura e la Regione

C’è cultura anche in Calabria, e ne sappiamo e leggiamo, e, come si può, partecipiamo. Leggete la notizia sulla bella manifestazione di Gasperina dell’8 scorso; apprenderete di libri… eccetera. C’è cultura, ma sempre e solo autogestita, o da enti dello Stato, o da associazioni o da privati o con qualche intervento dei Comuni; mai che appaia una qualsiasi traccia di iniziative di Regione e Province, con speciale riferimento a quella di Catanzaro.

Il 26 aprile scorso, quindi tre mesi fa e oltre, Occhiuto ha nominato una cosa pomposamente denominata Cabina di regia della cultura. A stamani 10 agosto, non abbiamo alcuna notizia dell’esistenza in vita di tale organismo, il quale, a quanto pare, non si è mai riunito manco per prendere un caffè.

Siccome in Calabria è millenario costume non fare nomi, io invece, per quanto calabresissimo, ritengo utile pubblicarli, e vi comunico che fanno… farebbero parte dell’inesistente Cabina i seguenti illustrissimi e dotti signori: “Francesco Aiello, Ester Apa, Salvatore Giuseppe Di Spena, Francesco Cefalà, Eliana Iorfida, Pietro Monteverdi, Lidia Passarelli, Mirko Perri, Gemma Anais Principe, Giuseppe Sanò e Massimo Sirelli”. Abbiamo anche saputo che “la Cabina sarà presieduta dallo stesso Presidente della Giunta regionale o dall’assessore con delega alla Cultura”.

Ebbene, i luminari ed eletti dalle Muse, di cui faccio i nomi, e che io accuso di inerzia totalissima, non mi rispondono, non protestano, non invocano la privacy… e non si riuniscono e nulla fanno: volete vedere che manco loro lo sanno, che esiste una Cabina di regia?

E Occhiuto? A proposito: io ho votato per Occhiuto, e non me ne pento affatto; e qui sto parlando solo di politica culturale. Siete perciò pregati, gentili lettori, di non deviare il discorso per parlare d’altro o dei fatti vostri. Del resto, la Regione Calabria è zero spaccato dal 1970, in fatto di cultura.

Non abbiamo, nel bollente agosto 2026, un assessore; anzi l’assessore sarebbe, ad interim, Occhiuto. Quando li abbiamo avuti, sono stati dei soprammobili più o meno ciarlieri.

Questo per la Giunta e annessi. Veniamo al Consiglio, che, mi pare, vanta una Commissione cultura, il cui presidente è Ionà, il vice è Alecci, le attività sono come l’araba fenice del Metastasio: “che vi sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa”.

A che serve scrivere ciò? A niente, giacché i sunnominati, Occhiuto in testa, appaiono anche muti come delle tartarughe a colloquio con i pesci, e si lasciano da me insolentire senza battere ciglio. Per le persone colte, sarebbe stoicismo; ma io chiamo ciò in un altro modo.

Ulderico Nisticò