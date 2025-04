La danza protagonista a Catanzaro: emozione, talento e solidarietà nel Gran Galà della Danza

È stata una serata intensa di emozioni e talento quella andata in scena ieri al Cinema Teatro Comunale di Catanzaro con il Gran Galà della Danza 2025, evento promosso per celebrare la bellezza dell’arte coreutica e per sostenere un’importante causa di solidarietà.

Un pubblico partecipe e caloroso ha gremito la sala per assistere a uno spettacolo che ha saputo unire spettacolo, festa e impegno civile: l’intero incasso è stato infatti devoluto al Centro Calabrese di Solidarietà ETS, punto di riferimento sul territorio per l’accoglienza e l’inclusione sociale.

La serata si è aperta con i saluti del direttore artistico del Teatro Comunale, nonché ideatore dell’evento, Francesco Passafaro, affiancato da Simona Procopio, conduttrice dallo stile elegante e coinvolgente, che ha accompagnato il pubblico lungo un percorso fatto di passi, coreografie e vibrazioni dell’anima.

Sul palco si sono alternate le esibizioni delle scuole di danza che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa: Power Fit Club Asd Taverna, Momento Danza, Compagnia Studio Danza, Lelah Kaur Oriental Dance, Maria Taglioni Dance Project, Riccardo La Croce Danza, Dream Ballet, Accademia MAstyle. Giovani danzatrici e danzatori hanno dato vita a performance emozionanti, capaci di trasmettere la passione, la disciplina e la dedizione che animano quotidianamente il loro impegno.

La scaletta ha visto esibizioni travolgenti come “ATP” della Power Fit Club Asd, la struggente “Nina Triste” di Momento Danza, la suggestiva “Metamorphosis” della Compagnia Studio Danza e l’energetico “Mix 27 aprile” di Lelah Kaur. A seguire, la magia di “Cristallyze” portata in scena da Maria Taglioni e il frizzante “Can Can” della Power Fit Club Asd, che ha scaldato gli animi.

Dopo una breve pausa, il ritmo è tornato a salire con nuove performance: “Sacral Nirvana”, “Fracture”, un coinvolgente medley dedicato a Raffaella Carrà di Riccardo La Croce, i brani di Dream Ballet e le coreografie cariche di energia di MAstyle, tra cui “La forza di rinascere”, “Lose Control” e “Survivor”. Momento Danza ha poi emozionato ancora con “Ithis Shirt”, e la serata ha trovato il suo culmine nella “Suite Americana” della Compagnia Studio Danza e nell’ultimo brano dei Dream Ballet.

Non solo tecnica e talento: il Gran Galà della Danza ha saputo incarnare perfettamente il senso profondo della danza come arte che educa, unisce e ispira. Un grazie sentito va a tutte le scuole, agli insegnanti, ai ballerini e agli spettatori che, con la loro presenza e il loro entusiasmo, hanno reso possibile questo evento speciale.

«Ogni passo di danza visto ieri sera – ha commentato il direttore artistico Francesco Passafaro – è stato anche un passo verso una Catanzaro più attenta e solidale. Il nostro palco è e sarà sempre una casa aperta alla bellezza e al bene comune».