La denuncia della senatrice Granato: negate cure mediche perché senza Green Pass

Clamorosa denuncia da parte della senatrice Bianca Laura Granato: negate cure mediche perché senza Green Pass.

“In una struttura convenzionata di Catanzaro il 6 dicembre scorso, si sarebbe verificato un clamoroso episodio di cronaca: è stata negata la possibilità di eseguire una “ecografia”, indispensabile per eseguire un intervento chirurgico”.

“Tanto è avvenuto – sostiene la senatrice Bianca Laura Granato – nonostante il paziente fosse in possesso della prenotazione. Un intervento programmato, quindi, eppure il paziente è stato respinto in quanto sprovvisto di “green pass”. È il caso di evidenziare – prosegue la sen. Granato – come questo nuovo “passaporto” sia diventato obbligatorio esclusivamente per gli accompagnatori e non certo per chi ha bisogno di cure”.

“Il nostro Ordinamento non prevede, infatti, che il diritto a ricevere cure possa essere condizionato da un “pass” che non ha alcuna valenza medica. Di conseguenza ci troviamo dinanzi un ingiustificato ed illegittimo diniego. Negare assistenza sanitaria è un fatto gravissimo ed intollerabile, atteso che si disattende uno dei principi cardine del nostro Ordinamento”.

Poiché sono numerose le segnalazioni di episodi analoghi, ed atteso che a coloro i quali invocano cure mediche non può essere impedito l’accesso nelle strutture sanitarie, pubbliche o convenzionate, la senatrice Granato, unitamente al Codacons, ha inteso presentato una denuncia in Procura affinché quanto accaduto non abbia a ripetersi, mettendo a repentaglio la vita dei cittadini.