La disabilità invisibile in un convegno del Lions a Soverato

Lions della X Circoscrizione del Distretto 108 Ya si sono riuniti a Soverato, nella Sala consiliare Bruno Manti, per discutere di un tema attuale ed importante: la disabilità invisibile.

In particolare si è posta l’attenzione sulla sordità e sulle difficoltà che tale situazione fisica comporta.

Luca Rotondi , Presidente dell’Associazione Emergenza Sordità Aps, ha presentato un’ App innovativa e, potremmo dire, rivoluzionaria, già attiva in quindici regioni italiane, denominata “Where are U”.

Essa consente di identificare la posizione di chi si trova in difficoltà, intervenendo e salvando le persone che non hanno la possibilità di comunicare in maniera chiara e comprensibile.

Gabriella Cappuccino , Ambasciatrice della disabilità della sordità, ha parlato della sordità indotta dall’uso errato di farmaci e medicine. Testimonianza toccante ed illuminante, che ha aperto una finestra sul mondo delle persone sorde fisicamente ma dotate di un Cuore capace di parlare alla gente.

Particolarmente applaudito l’intervento dell’influenzer Raffaele Capperi, autore del libro “Brutto e cattivo”, che ha dimostrato come sia possibile difendersi dal bullismo di chi si ferma ad osservare l’aspetto ed i presunti difetti esteriori, senza comprendere che ogni persona ha un patrimonio morale e spirituale da poter donare agli altri.

Non a caso Raffaele, ricevuto in passato anche da Papa Francesco ed intervenuto alla presentazione dello spin-off del film Wonder, è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica dal Presidente Mattarella.

Una serata davvero toccante, un evento organizzato perfettamente da otto Club Lions, tre Zone, una Circoscrizione, la decima; tutti uniti, tutti insieme, senza autoreferenzialità inutili, ma con un grande spirito di servizio ed una precisa volontà di servire la cittadinanza attraverso un volontariato attivo ed operativo. A Volte per sentire, parlare e comunicare non servono i sensi, ma basta aprire il cuore.