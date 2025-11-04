“La Domenica sportiva”, nuova trasmissione su Radio Ciak a cura di Sonny Barbuto

Sonny Barbuto con la sua “Domenica Sportiva” su Radio Ciak dalle ore 15 alle ore 17, vi terrà aggiornati da domenica 9 Novembre su tutti gli eventi sportivi nazionali ed internazionali che succederanno nella giornata festiva con un particolare occhio di riguardo per i campionati dilettantistici calabresi.

Con la consueta energie inconfondibile il prof. Sonny Barbuto, insieme ai suoi tantissimi ospiti, in studio e telefonici, con collegamenti anche dai campi da gioco, vivisezionerà moltissime gare sportive che in ogni ambito si svolgeranno su territorio calabrese e nazionale: regalerà sicuramente tanta informazione, tanto divertimento e tanta serenità.

Invitiamo quindi tutti a seguire la trasmissione sportiva del figlio d’arte catanzarese, direttore tra l’altro del blog “nonsolosport”; nel corso del programma domenicale vi saranno spazi dedicati alla musica, interazione con gli ascoltatori e soprattutto tanta bella gente con la quale confrontarsi sui temi sportivi e non.