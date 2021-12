“La durata del Green pass va ridotta, troppi 9 mesi”

La durata del Green pass va ridotta perché la Certificazione Verde Covid-19 perde validità. Lo dice Guido Rasi, già direttore dell’Agenzia Europea dei Medicinali (Ema) e oggi consulente per l’emergenza Coronavirus del commissario Francesco Paolo Figliuolo.

«Dopo 5-6 mesi il Green pass perde ogni giorno un po’ di validità rispetto alla circolazione del virus, se fossimo in bassa circolazione non sarebbe un problema ma in un momento di alta circolazione si deve pensare di ridurre la durata», ha detto Rasi a ‘Buongiorno‘ su Sky Tg24.

L’esatto contrario di quello che pensa il professor Massimo Galli, per il quale la durata di 9 mesi è «un’apparente contraddizione, ma si tratta di una mediazione comprensibile. Nove mesi intanto sono l’indicazione che l’immunità non è infinita, ma va rinnovata con dei richiami come la terza dose e poi chissà», ha detto Galli in un’intervista a La Stampa.