La famiglia della neonata rapita a Cosenza: “Vogliamo ritrovare serenità”

“Abbassare i riflettori” sul caso della piccola Sofia. Lo chiede la famiglia della neonata rapita la scorsa settimana in una clinica di Cosenza.

La mamma della bimba, Valeria Chiappetta, attraverso il suo legale di fiducia, l’avvocato Chiara Penna, ha ringraziato tutti per l’affetto e l’attenzione mostrati, ma ha chiesto un pò di silenzio.

“Quale difensore della signora Valeria Chiappetta – ha affermato l’avvocato Chiara Penna – assieme alla mia assistita, desidero esprimere la nostra gratitudine a tutti i giornalisti e ai programmi TV che si stanno occupando della vicenda. Tuttavia, in questo momento riteniamo più opportuno non rilasciare interviste riguardo ai fatti in oggetto e al procedimento penale in corso”.

“La signora Valeria Chiappetta – aggiunge l’avvocato – desidera dedicarsi esclusivamente ai suoi figli e ritrovare serenità, mentre la scelta di mantenere il riserbo su qualsiasi iniziativa di parte è finalizzata a tutelare al massimo i diritti della mia assistita e garantire il corretto svolgimento delle indagini, che restano attualmente in corso nei confronti di entrambi gli indagati”.

La mamma di Sofia si è affidata all’avvocato Penna per fare in modo che si faccia chiarezza su quanto accaduto quel terribile 21 gennaio quando una donna le ha sottratto la piccola di appena un giorno portandola via con l’inganno.

Per il rapimento, nell’immediatezza dei fatti, erano stati arrestati Rosa Vespa e il marito Acqua Moses. La 52enne di Cosenza è attualmente in carcere, mentre il marito è stato scarcerato.

Intanto, nella giornata di ieri, Vespa è stata anche visitata in carcere da un medico specializzato in Psichiatria. Ma potrebbe essere nuovamente visitata nei prossimi giorni.