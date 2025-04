La Fondazione Banca Montepaone ospita l’artista Omar Galliani in esposizione nella filiale di Catanzaro

Sabato 12 aprile, nella sede in Piazza Matteotti, si terrà l’inaugurazione della mostra “L’ellisse temporale del disegno” di un maestro indiscusso del disegno italiano

Dopo il successo registrato dalla presentazione del libro d’arte Utopie dello sguardo che racchiude la memoria delle esposizioni degli artisti Cesare Berlingeri, Pino Pingitore e Max Marra, pionieri della galleria d’arte realizzata all’interno della filiale di Catanzaro, la Fondazione Banca Montepaone è pronta ad ospitare un altro artista prestigioso. Sabato 12 aprile, alle ore 18, negli spazi della filiale sita in Piazza Matteotti, sarà inaugurata la mostra L’ellisse temporale del disegno di Omar Galliani, maestro indiscusso del disegno italiano, a cura del critico Teodolinda Coltellaro.

“Perseguendo la mission di contribuire allo sviluppo del territorio attraverso la bellezza della cultura, con sommo piacere apriamo le porte del nostro istituto di credito a un artista notevole che continua ad accrescere il valore della banca concepita non solo come luogo di transito ed erogazione di servizi, ma soprattutto di sosta per appagare l’animo mediante l’arte” dichiara il presidente della Fondazione, Giovanni Caridi.

In tal modo, la mostra – composta da 16 opere, grafite su tavola, che esplorano vari universi, dalla natura alla bellezza, dalla vita all’arte – impreziosisce la metamorfosi dello spazio imprenditoriale che si attesta sempre più centro propulsore di innovazione e cultura.

È volto al territorio anche lo sguardo di Galliani che, come evidenzia la curatrice, “ha realizzato appositamente cinque opere ispirate da suggestioni visive generate da alcuni reperti esposti nel Museo Archeologico e Numismatico di Catanzaro (MARCH), altra eccellenza calabrese. Si tratta di frammenti di realtà temporali del passato che hanno obbedito al flusso del suo immaginario, prendendo forma e concretezza nel tempo senza tempo della visione. Rappresentano la Storia e la disgregazione della storia presa nel vortice di tempi che si compenetrano e si annullano vicendevolmente nella feconda distesa di segni dell’arte che dà nuova forma al reale”.

Scrutando dimensioni storiche che si svelano e si fondono, l’artista genera opere contraddistinte da un’assoluta consonanza linguistica, un sotteso flusso dialogico e una corrispondenza profonda tra materia segnica e processo creativo.

“Le mie opere si nutrono di cifre che nel tempo, tra ieri e oggi, permangono in una continua sovrapposizione temporale, resistendo alle trame non sempre felici della contemporaneità – afferma Galliani – Inizialmente non avevo preso in considerazione la possibilità che questa mostra per un terzo riguardasse proprio la città di Catanzaro. Poi l’ispirazione ha prevalso guidando la mia matita in un percorso inevitabile, accompagnato dall’emozione per un frammento di marmo di età imperiale o un anello appartenuto a una mano che non vedremo mai accarezzare altre mani”.

La mostra “L’ellisse temporale del disegno” di Omar Galliani, aperta al pubblico negli orari di ufficio, sarà visitabile dal 12 aprile sino al 30 giugno, negli spazi della filiale della Banca Montepaone a Catanzaro, in Piazza Matteotti. “Questa esposizione, che consolida il nostro impegno per creare legami sempre più stretti tra mondo finanziario e culturale, rappresenterà un momento di estrema straordinarietà da condividere con il territorio, promettendo rivelazioni e connessioni profonde con i nostri valori e la nostra storia” chiosa Caridi.