La fortuna bacia la Calabria, gioca al lotto due euro e ne vince 64mila

Un giocatore di Spezzano della Sila, ha centrato ben sei ambi, quattro terni e una quaterna puntando 2 euro sui numeri 10-11-75-90 sulla ruota di Milano, vincendone oltre 64mila. Sul podio dell’ultimo concorso anche Crevoladossola (VB), con una vincita da oltre 26mila euro realizzata grazie ai numeri 10-15-75 sulla ruota di Milano.

Festa anche in Lombardia con quattro città, le cui vincite in totale si attestano sugli 84 mila euro. Un giocatore di Cassano Magnago (Varese) ha centrato tre ambi e un terno sulla ruota di Milano, portandosi a casa oltre 23mila euro.

Vincite complessive da oltre 45mila euro a Milano e in provincia, a Segrate. Sono invece 14 mila gli euro portati a casa da un giocatore di Cocquio Trevisago (Varese). L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 10 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi un miliardo dall’inizio dell’anno.