La francese Foucher nuovo opposto del Volley Soverato, disponibile già per Montecchio

Novità importanti in riva allo Ionio. La società Ranieri International Volley Soverato comunica l’arrivo in organico della giocatrice francese Victoria Sandra Foucher che sarà il nuovo opposto a disposizione di coach Bruno Napolitano dopo la partenza di Karin Sunderlikova che ha rescisso consensualmente il contratto con la società di via Battisti.

La dirigenza con in testa il presidente Matozzo, coadiuvato dall’instancabile Antonio Vagliengo, si è mossa molto velocemente sul mercato nonostante le risapute difficoltà del periodo, con tutti i campionati già iniziati. Trattativa condotta nel massimo riserbo con grande determinazione e voglia di concluderla nel più breve tempo possibile per consegnare a coach Napolitano l’organico nuovamente completo.

La nuova atleta biancorossa, che sarà a disposizione già dalla trasferta di Montecchio, ha svolto con le nuove compagne i primi allenamenti. Conosciamo meglio il nuovo opposto che avrà come numero di maglia il 17. La Foucher è nata in Francia ad Angers nel 1995 ed è alta 183 cm.

La scorsa stagione ha giocato in Spagna nel CV Gran Canaria, prima divisione, disputando l’European Cup e iniziando anche l’attuale campionato, vincendo la Supercoppa a settembre mentre, lo scorso ottobre, ha giocato in CEV Champions League; poi, è arrivata la chiamata, irrinunciabile, da parte del sodalizio con a capo il presidente Matozzo.

Precedentemente, per la Foucher esperienza in Francia nel Quimper Volley e in Germania nella stagione 2019/2020 con la maglia del VFB Lotto Thurongën; molto contenta di questo arrivo in terra di Calabria, la simpaticissima Victoria ci ha rilasciato le sue prime parole da giocatrice del Soverato:” È la mia prima esperienza in Italia.

Non vedo l’ora di iniziare a giocare con la mia nuova squadra; ho sentito paare molto bene della società, professionale e che lavora tanto da ormai molti anni in serie A. Mi piace lavorare sodo per raggiungere i nostri obiettivi. È un ambiente molto bello e domenica ho potuto vedere con i miei occhi tutto il calore del pubblico verso la squadra. Adoro tutto questo”.