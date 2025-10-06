La Francia tra le onde da secoli



Cade un governo (troppo banali, le battute sul nome!) dopo un mese. La Francia è nel disordine politico… da secoli, da molti secoli, da sempre… E siccome nell’immaginario collettivo, scuola inclusa, la Francia è sempre un mito di cultura, scienza, letteratura, politica e democrazia, e nessuno si preoccupa di controllare se è così, io faccio il mio mest… no, svago di storico dilettante, e vi racconto.

Sorvolo sui Franchi Ripuari e Salii, e sui re che, per quanto vantassero una discendenza che non oso nominare (se mai, a voce), non contavano niente, ed erano chiamati fainéants; finché non li scalzò Pipino, dando origine ai Carolingi, in quanto tali durati pochissimo anche loro, sebbene con discendenze sparse dovunque in varie lingue.

Seguirono secoli in cui i re erano appena dei feudatari di Parigi tra gli altri, per poi decidere che il re non poteva essere feudatario di un suo feudatario, e così cominciò il potere della monarchia, consolidato dalla Guerra dei cento anni.

Verso il XVII secolo, con i Borbone e Luigi XIV, la monarchia divenne di fatto – e mai di diritto – assoluta. E veniamo a cose più recenti.

Nel 1788, dunque, la Francia era una MONARCHIA ASSOLUTA e burocratica.

Nel 1789 divenne, più o meno, una MONARCHIA COSTITUZIONALE.

Nel 1793-4, una REPUBBLICA, in realtà sanguinaria tirannide dei giacobini di Robespierre.

Nel 1794, decapitato il decapitatore, una REPUBBLICA, in realtà tirannide del corrottissimo TERMIDORO.

Nel 1799, una REPUBBLICA sotto la dittatura di Napoleone Buonaparte divenuto Bonaparte.

Nel 1804, un IMPERO sotto lo stesso Napoleone.

Nel 1814, una MONARCHIA COSTITUZIONALE con Luigi XVIII e Carlo X.

Nel 1830, una MONARCHIA un poco più costituzionale con Luigi Filippo.

Nel 1848, una REPUBBLICA anarchica.

Nel 1849, una REPUBBLICA, in realtà dittatura di Luigi Bonaparte.

Nel 1852, un IMPERO con lo stesso Luigi divenuto Napoleone III.

Nel 1870 (a parte la Comune), la TERZA REPUBBLICA.

nel 1944 (senza dire di Vichy), la QUARTA REPUBBLICA. Terza e quarta videro cadere governi come se piovesse a dirotto.

Nel 1958, la QUINTA REPUBBLICA semipresidenziale, che fino a qualche anno fa parve funzionare.

Dal 2025 non funziona niente… e staremo a vedere.

Ah, non vi ho raccontato le guerre, se no facevamo dopodomani.

Ulderico Nisticò