La Gagliato – Mare e l’ANAS del “poi vediamo”?

Mentre si lavora a Vazzano e sulla Bretella, abbiamo delle non-notizie sulla Trasversale, tratto Gagliato – Mare, e le commentiamo così. La primavera e l’estate del 2026 sono passate lasciando come unico segno di vita i misteriosi cordoni rossi bucherellati, dietro e davanti ai quali non abbiamo visto una ruspa e nemmeno un piccone o un essere umano dell’ANAS.

Indire una riunione, come leggiamo sulla stampa, profuma di rinvio; tanto più se la riunione sarà verso fine settembre. Ammesso – e non sarà mai – che la riunione decida quel giorno stesso l’inizio dei lavori, poi arriva ottobre, poi novembre, mesi piovosi; a dicembre ci sono le zeppole e i panettoni, e a Natale siamo tutti più buoni. Nel gennaio del 2027, fa freddo; e ci sono Carnevale e Pasqua…

Ora lo so che l’ANAS – in privato! – ci spiegherà tutte le legittime ragioni per cui il 2026 è trascorso con qualche lavoro sull’inutile Bretella e nessuno concreto sul tratto Gagliato – Turriti; e figuratevi Turriti – Mare!

L’ANAS avrà ragione, però ha ragione anche il Comitato; e, “per la contraddizion che nol consente” (Inf. XXVII), restiamo a guardare tutti, inclusa l’ANAS. Al Comitato, la ragione la danno i fatti… anzi, i non fatti!

Solo che il Comitato protesta, e invece sono muti come tartarughe i seguenti illustri signori: presidente e assessori e consiglieri di maggioranza e opposizione della Regione Calabria; senatori e deputati calabresi, sia nazionali sia europei; sindaci di Soverato, Satriano, Gagliato, Argusto, Chiaravalle; intellettualoni segue cena; l’opinione pubblica in generale.

Il Comitato per la Trasversale delle Serre, Cinquant’anni di sviluppo negato