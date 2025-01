La giornata della memoria a Girifalco: una mostra e un incontro con gli studenti

Esposizione aperta da lunedì; il 31 l’incontro con gli alunni dell’IC Scopelliti

Da lunedì 27 gennaio sarà possibile visitare la mostra “La strada per Auschwitz” allestita dall’Amministrazione Comunale, su iniziativa del consigliere comunale con delega alla Memoria Storica, Delia Ielapi, nella galleria d’arte del Palazzo Comunale.

Di seguito sono indicati gli orari in cui è possibile visitare l’esposizione. Protagonista dell’iniziativa sarà l’Istituto Comprensivo Scopelliti che, il 31 gennaio, farà visita alla mostra con una delegazione di alunni che racconteranno il percorso storico realizzato sul tema della Shoah.

La mostra di 60 pannelli – realizzati dalla Scuola Secondaria di primo grado e la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Casalinuovo di Catanzaro e trasferiti a Girifalco grazie alla collaborazione della prof.ssa girifalcese Pamela Stranieri, nipote di Alfredo Rocco Stranieri deceduto nello Stammlager Nazista XII F di Forbach il 24 gennaio del 1945 ed a cui è stato riconosciuto lo stato di Internato Militare Italiano e per la cui memoria è stata collocata la pietra d’inciampo nel Palazzo Comunale di Girifalco – ha cercato di ricostruire la storia dell’odio delle origini verso gli ebrei prima come religione e quindi l’antigiudaismo e successivamente come popolo e razza da cui l’antisemitismo.

Si sono poi ricostruite le varie fasi della Shoah, partendo dalla propaganda antisemita degli anni ‘30, dai primi Pogromy, dalle leggi razziali dalla ghettizzazione per finire con l’internamento e la “soluzione finale” quindi la messa a morte nei campi di sterminio.