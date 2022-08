La giovane Giambanco nuova schiacciatrice del Volley Soverato

Mentre si avvicina sempre di più l’inizio della stagione agonistica, con il raduno previsto per i primi di settembre, il Volley Soverato continua ad inserire nel proprio organico nuove giocatrici.

É di poche ore fá, infatti, la firma sul contratto tratto della giovane schiacciatrice Sofia Giambanco, classe 2004 originaria di Palermo. Il suo arrivo conferma la bontà del progetto “verde” intrapreso dalla società di via Battisti di comune accordo con coach Chiappini; alta 186 cm, la nuova biancorossa nonostante la giovane etá si é fatta notare anche dal coach della nazionale giovanile Mencarelli.

Ha iniziato a giocare nella Capacenze, disputando vari campionati giovanili. Ha militato nella Fly Marsala e nelle ultime tre stagioni per Sofia c’è stata l’esperienza a Catania con la Wekondor, ottenendo la promozione in B2 e vincendo il titolo regionale under 19.

Molto entusiasta del suo arrivo in Calabria, Sofia Giambanco ha dichiarato: “Sono molto contenta di entrare a far parte di questa società formata da atlete e staff di persone di grande professionalità. Spero di dare anche io un contributo al raggiungimento degli obiettivi della squadra con la mia tenacia e la mia costanza; sono sicura di fare una bellissima esperienza, per me nuova, e di avere una grande opportunità crescita sia sportiva che personale. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione e conoscere tutte le ragazze e i componenti dello staff”.