La giovane stella soveratese Elena Battista brilla con il “Disco d’Argento Music Award”

Il talento della tredicenne Elena Battista di Soverato è stato riconosciuto con il prestigioso “Disco D’Argento Music Award”, un onore conferitole per la sua brillante partecipazione a Sanremo New Talent. Un traguardo significativo che celebra il grande potenziale canoro di questa giovanissima artista.

Elena, che coltiva la sua passione per il canto frequentando l’Accademia ABC di Bovalino, ha dimostrato fin da subito di avere tutte le carte in regola per una carriera nel mondo della musica. La sua giovane età non le ha impedito di calcare palcoscenici importanti e di collezionare esperienze di alto livello.

​Un Palmarès Ricco di Successi

​Nonostante i suoi soli 13 anni, il curriculum artistico di Elena è già notevole. La giovane cantante ha partecipato a numerosi concorsi e manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale:

​Video Festival a Imola.

​”Je so’ pazzo”.

​Il Contest televisivo “The Coach”.

​La finale del prestigioso concorso internazionale “NY Canta” (New York Canta).

​Il suo talento l’ha inoltre portata ad essere l’artista di apertura dei concerti di due nomi noti della musica italiana: Gerardina Trovato e Marco Carta.

​Con il “Disco D’Argento Music Award” in mano, Elena Battista non solo aggiunge un importante riconoscimento alla sua bacheca, ma si avvicina sempre più al suo sogno: fare della musica il suo lavoro futuro.

​A questa promettente artista non resta che augurare di cuore che tutti i suoi desideri si avverino. Ad Majora Semper, Elena!