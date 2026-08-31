La grande lirica a Guardavalle. Trionfo di pubblico per il Galà dell’Opera Italiana, inserita nel Borgo in Opera Festival 2026

Una cornice d’eccezione e una platea entusiasta hanno decretato il successo del “Galà della Lirica”, andato in scena il 26 agosto 2026, nel suggestivo scenario di Palazzo Spedalieri a Guardavalle. Un’altra pagina è stata incisa nel libro della storia del BORGO IN OPERA.

L’evento, giunto alla sesta edizione, ha trasformato il cuore del paese in un teatro a cielo aperto, regalando agli spettatori una serata di altissimo valore artistico ed emotivo. Protagonisti assoluti della scena sono stati tre calabresi talenti straordinari: Miriana Screnci, Rossana Vono e Lorenzo Papasodero.

I solisti, soprani e tenore, hanno incantato il pubblico con interpretazioni magistrali ed emozionanti delle più celebri arie del repertorio operistico. A dare risalto e grande vigore alle loro voci è stata la raffinata esecuzione dell’Orchestra del Borgo in Opera Festival composta da professori provenienti da tutta la regione Calabria.

A guidare sapientamente, orchestra e cantanti, il Maestro Massimiliano Tisano direttore musicale principale del Borgo in Opera. La direzione artistica dell’evento è stata curata anche quest’anno da Francesco Menniti, che ha ideato un programma di altissimo profilo capace di unire la valorizzazione del patrimonio storicoarchitettonico di Guardavalle alla grande musica operistica.

L’evento proposto per questo fine estate 2026 ha avuto come protagonista la grande lirica. Un elegante concerto di genuina bellezza, presentato egregiamente e con molta cura da Paola Giovani, un soprano prestato alla conduzione, una graditissima scoperta.

Cantanti e presentatrice hanno indossato dei meravigliosi abiti, opera del giovane stilista guardavallese Domenico Paparo, i quali hanno aggiunto altra creatività allo spettacolo. Il Concerto è stato corredato da stupende immagini artistiche e descrittive, proiettate sui muri dell’antico palazzo seicentesco, create e guidate da Walter Audino.

Il clima, che ha caratterizzato questa edizione de IL BORGO IN OPERA, è stato sostenuto dai suoi contenuti originali, che hanno focalizzato l’interesse alla cultura dell’opera, mettendo a fuoco e permettendo di condividere speranze ed aspettative dei melomani e non solo, legati al futuro di questo Festival.

Un plauso va a chi, ha consentito di realizzare questo evento, contribuendo a reperire le risorse economiche e i servizi necessari, al Sindaco Giuseppe Caristo, all’Assessore alla Cultura Chiara Menniti e al consigliere Raffaele Campagna che ha lavorato per far si che questo evento entrasse nel circuito di Calabria Straordinaria.

Un grazie quindi al Comune di Guardavalle che da anni crede nel Festival condividendone i contenuti e la formula.

L’iniziativa ha confermato ancora una volta la centralità della cultura e della grande musica nell’offerta estiva del borgo. La risposta della cittadinanza locale e dei visitatori ha confermato il risultato, premiando ancora una volta la costanza e l’impegno dell’Ente comunale e del comitato artistico del Borgo Festival.

Un plauso corale è arrivato alla fine del concerto dai vertici dell’Amministrazione Comunale di Guardavalle, che hanno espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento e per la straordinaria risposta del pubblico.

L’evento si è concluso tra scroscianti applausi, standing ovation e calorose richieste di bis, consacrando la serata tra gli appuntamenti più amati e riusciti della stagione.