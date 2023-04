La guida didattica dell’Aba Catanzaro racconta il Parco Scolacium ai più piccoli

Presentato il volume prodotto dall’Accademia: un “silent book” che con le illustrazioni realizzate dagli studenti ripercorre la storia e il contesto naturalistico del sito archeologico di Roccelletta di Borgia

L’Accademia di Belle Arti di Catanzaro ha ufficialmente consegnato al Museo e Parco archeologico di Scolacium la guida didattica realizzata dai suoi studenti. Lo ha fatto, domenica mattina, con un evento gratuito tenutosi all’interno del museo archeologico e aperto alla partecipazione delle famiglie e dei bambini, per i quali la guida è stata pensata e costruita. Alla guida sono poi connessi dei contenuti multimediali e le audioguide del museo raggiungibili attraverso specifici link.

La guida, intitolata “Scolacium Park”, è il secondo volume della “Collana di giovani esploratori e giovani esploratrici” realizzata all’interno del progetto “Ceilings” dell’Accademia. Il primo volume è dedicato al parco archeologico di Capo Colonna. Il prossimo volume, attualmente in preparazione, sarà dedicato al paese di Badolato (CZ).

Si tratta di un “silent book”, un volume, cioè, che racconta esclusivamente per immagini – nello specifico, illustrazioni – il parco archeologico e gli elementi storici e naturalistici che lo contraddistinguono: «Ci siamo soffermati sul raccontare il parco a 360 gradi – ha spiegato Francesca Giordano, docente Aba che ha curato le illustrazioni botanico-naturalistiche della guida -. Per farlo abbiamo preso spunto da alcuni suoi elementi caratterizzanti come le taccole, gli uccelli che abitano la Basilica normanna che svetta all’ingresso dell’area archeologica, e abbiamo aggiunto gli “antenati fantastici” che guidano i piccoli lettori nella lunga storia del sito di Scolacium. Con gli studenti del corso di Illustrazione abbiamo cercato un nuovo linguaggio lasciando spazio all’immaginazione, pur mantenendo l’aderenza alla realtà storica, per produrre una guida didattica che avesse una forte componente artistica».

La presentazione del volume è stata seguita da un “test sul campo”: i bambini hanno potuto immediatamente cimentarsi con i rebus e i cruciverba della guida assieme ai docenti dell’Accademia (Francesca Giordano ed Elena Di Fede) e due studentesse (Maria Vittoria Talotta e Claudia Covelli). L’occasione ha permesso ai genitori di concentrasi su un tour del museo con l’archeologo e docente Aba Francesco Cuteri, che assieme alla collega Amelia Lasaponara ha curato i contenuti didattici e archeologici del volume: «È un interessante esperimento partito da una domanda che ci siamo posti: come raccontare in maniera diversa alle giovanissime generazioni i contenuti storici del Parco e la sua cornice naturalistica? La guida tiene conto quindi tanto della storia quanto della natura, con un linguaggio che vuole invitare e riflettere, vuole spingere il lettore a chiedersi cosa c’è oltre a quelle immagini e quindi lo induce a voler approfondire».

La guida è stata realizzata grazie alla collaborazione e alla pronta disponibilità della direttrice del Parco e museo archeologico di Scolacium, Elisa Nisticò, e si innesta tra le iniziative per la valorizzazione delle aree museali che sono oggetto dell’accordo di collaborazione tra l’Accademia e la Direzione regionale musei Calabria . Oltrea Giordano, Cuteri e Lasaponara, alla realizzazione del volume hanno contribuito i docenti Aba Andrea Grosso Ciponte, Riccardo Guttà, Denise Melfi, Tommaso Palaia, Vladimir Costabile. Anche la manifestazione al Parco Scolacium rientra tra le iniziative promosse dall’Accademia di Belle Arti di Catanzaro per celebrare i suoi primi 50 anni di attività.