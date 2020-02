La hair stylist Elvira Ceravolo di Vallefiorita nella giuria del campionato nazionale per parrucchieri

Si chiama Elvira Ceravolo, la sua passione sono le forbici e le acconciature “mondiali” sin da quando era ragazzina. E ne ha fatto di strada, la hair stylist di Vallefiorita che dopo aver rappresentato l’Italia a livello internazionale in una serie di competizioni mondiali, ha fatto il salto di qualità mettendo a disposizione le proprie competenze e la propria professionalità da qualificato giudice.

La prima volta in una Giuria nazionale, con l’occhio attento alle acconciature sposa in particolare, Elvira l’ha registrata nello scorso mese di gennaio, nel Campionato italiano per parrucchieri di Paestum dove erano in palio gli ultimi posti per partecipare ai campionati mondiali che si tengono a Sochi, in Russia.

Una competizione, quest’ultima, a cui Elvira ha partecipato nel dicembre 2018, quando è stata una dei sedici componenti della nazionale italiana, conquistando il quarto posto. A sceglierla per entrare nella rappresentativa italiana dei capelli era stato direttamente il coach azzurro, Luigi Serrone, che l’ha voluta anche come giudice a Paestum. Elvira, tenace e determinata, si è sempre distinta per lo stile e l’eleganza delle sue creazioni, qualità che trasmette anche nel difficile compito di giudicare il lavoro dei colleghi alle prese con le gare nazionali.

“Questa bellissima esperienza mi ha dato molto – scrive Elvira nel suo profilo facebook – facendomi capire che se vuoi e ci credi puoi farcela. Essere giudice e nella nazionale italiana è un emozione indescrivibile. Se avete un sogno inseguitelo senza arrendervi mai”.