La lettera accorata di un’Operatrice Socio Sanitaria al presidente Occhiuto.

Egregio Pres. della Regione Calabria nonchè commissario alla sanità.

Sono un operatrice socio sanitaria. Ho superato il concorso o.s.s dell’ asp di Vibo Valentia .con graduatoria ancora attiva.

Io Katia, io Jenny, io Antonio, io Giuseppe ecc ecc viviamo le nostre giornate con la speranza di ritornare nella nostra Calabria, nel contempo le nostre conoscenze si sono amplificate ci formiamo giorno dopo giorno in modo duro e impegnativo sacrificando i nostri affetti facendo esperienza in ospedali extraregionali. Trovo assurdo che con tutto il fabbisogno di risorse umane, dopo quasi tre anni ancora la piccola graduatoria di Vibo V. non sia stata smaltita.

Siamo motivati per tante ragioni a voler rientrare nella nostra terra…famiglie , distanze, figli ma anche perché L ‘ amore per il nostro lavoro ci porta a voler aiutare la nostra gente, per poter con le nostre competenze migliorare i servizi dei nosocomi calabresi che faticano ad essere al passo con il nuovo modo di fare assistenza nel resto degli ospedali italiani.

Molte asp calabresi ci hanno offerto contratti a T.D. per emergenza covid ma per molti di noi non è stato possibile accettare sia perché burocraticamente non c’era un tempo adeguato per lo spostamento e sia perché la precarietà del contratto implicava problematiche ancora più grandi.

• Noi CHIEDIAMO CONTRATTO A T. INDETERMINATO in quanto per questo abbiamo superato un concorso

• CHIEDIAMO di utilizzare la vigente graduatoriadell asp Di Vibo V.. che per anzianità ha la precedenza sulle nuove graduatorie istituite.

• CHIEDIAMO che con la suddetta graduatoria vengano coperti i fabbisogni delle asp Calabresi come lei stesso ha dichiarato e promesso .

E’ UN NOSTRO DIRITTO

NIENTE CI È STATO REGALATO

CHIEDIAMO CIÒ CHE CI SPETTA

Le aziende sanitarie sono fatte di persone che vi operano e l’ esperienza è il requisito più alto . Le nostre valigia sono colme di competenza esperienza e conoscenza e li vorremmo riportare a casa

SAPERE , SAPER ESSERE , SAPER FARE

I tre pilastri su cui si basa il nostro lavoro e che completano ogni nostra attività.

Concetti che vorremmo applicare nella nostra TERRA.

Scozzarra Caterina, Ierace Giuseppe, Perri Jenny, Cutri Martino, Antonio Ratta, Antonio Masseria e il resto degli Idonei di Vibo Valentia.