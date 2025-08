La lite della Proloco, e De minimis non curat praetor…

…ovvero, in termini più spiccioli, tutto potevo pensare, tranne che la questione della Proloco finisse niente di meno che in tribunale; e che un tribunale sospendesse le elezioni. E siccome i nostri tribunali sono famosi per ogni cosa tranne che per la velocità, qui restiamo per qualche annetto, e passa, senza Proloco.

Soverato, preliminarmente, ne ricava una pessima figura.

Del resto, se l’italica macchina giudiziaria è lenta, è anche perché intasata da un mucchio di procedimenti su cose, appunto, minime; e che però vanno trattate, per legge, esattamente come fossero cose gravi. Ma di questo, in un’altra occasione.

Per ora, torniamo alla Proloco. Guardate che non è la prima volta che nella soveratese Proloco si litiga; poi fanno pace, e poi rilitigano. Del resto, la litigiosità è diventata una diffusa abitudine cittadina, e nemmeno si sa perché X abbia rotto persino i rapporti personali con Y: sarà un virus che colpisce i cervelli?

Sì, ma non si era mai arrivati in tribunale! Le Proloco, invece, devono, come dice la parola, agire pro, per, loco, il luogo, e non per i fatti di Questo o Quello; e assumere e gestire iniziative atte a valorizzare la cittadinanza e i suoi beni culturali e paesaggistici e tradizionali. Insomma, tutto tranne che dare spettacolo di brighe, anche quando queste diventano un processo.

Processo, all’italiana maniera, “rinviato a nuovo ruolo”? E se processo si terrà, fuori le prove! Nel frattempo non abbiamo né la vecchia Proloco né la nuova. E l’estate sta finendo, diceva una canzone dei miei tempi, con un modestissimo programma comunale spacciato per sfracelli, e sulla Madonna a mare stendo un velo. Proloco? In attesa.

Ulderico Nisticò