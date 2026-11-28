Domenica 29 novembre, in doppia replica, arriva a Soverato la produzione del Centro Teatrale Bresciano diretta da Paolo Bignamini. Sul palco la cantautrice MILLE e La Scapigliatura

E se Mirandolina si innamorasse davvero del cavaliere di Ripafratta? È la domanda da cui parte Paolo Bignamini per rileggere il capolavoro di Carlo Goldoni in La locandiera – A long play, in scena domenica 29 novembre (ore 17:00 e 20:45) al Teatro del Grillo di Soverato, secondo appuntamento della stagione Vivi 2026/2027.

Nella commedia originale la protagonista amministra i propri affari, conosce le debolezze degli uomini e piega a suo vantaggio le convenzioni del Settecento. Far capitolare il cavaliere misogino è per lei pura sfida d’orgoglio, vinta senza mai cedere sul piano emotivo.

Bignamini, insieme alla drammaturga Giulia Asselta, ribalta questa certezza e sceglie la canzone d’autore italiana per dare voce a ciò che nei dialoghi dell’epoca resta taciuto, le esitazioni e le fragilità di una donna abituata a governare i sentimenti altrui.

A vestirne i panni è MILLE, affiancata sul palco dal duo La Scapigliatura, che firma anche la direzione musicale. A oltre duecentocinquant’anni dal debutto, la scelta di autodeterminarsi in un mondo che relegava le donne ai margini resta il cuore vivo del personaggio; metterla alla prova proprio sul terreno del sentimento diventa così il vero nodo drammaturgico dello spettacolo.

Dopo l’inaugurazione con Fort Apache Cinema Teatro, il cartellone del Grillo prosegue dunque con una produzione del Centro Teatrale Bresciano che affronta il repertorio classico attraverso la contaminazione musicale.

