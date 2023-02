La lotta per i posti in LE e LK nella Serie A italiana 2022/2023: anteprima

L’attuale campionato italiano di calcio elite è iniziato nell’agosto 2022 e si concluderà nel giugno 2023. Alla competizione partecipano 20 squadre provenienti da 17 diverse città italiane. In totale, nel torneo si giocheranno 38 turni e ciascuna delle squadre si giocherà due volte. I primi quattro alla fine della stagione riceveranno i biglietti per la prossima UEFA Champions League, i club del quinto e sesto posto saranno selezionati nella LE e il settimo nella LK.

Le seguenti squadre hanno le maggiori possibilità di entrare in LE e LC la prossima stagione dopo il primo turno di questo sorteggio di Serie A: Roma, Atalanta, Udinese, Torino e Juventus.

Roma

I “Giallo-Rossi” dopo il 19° turno erano al quinto posto in classifica. Allo stesso tempo, la Roma era inferiore alla quarta Inter e alla terza Lazio solo per indicatori aggiuntivi, e la sesta Atalanta era avanti di due punti di credito. Dopo aver ottenuto 11 vittorie, il “lupo” ha pareggiato quattro volte e perso altrettante volte. Va anche notato che con un attacco non troppo potente, i reparti di Jose Mourinho avevano una delle difese più forti del campionato. Una composizione sufficientemente abile, così come i fallimenti dei concorrenti, hanno permesso ai romani di lottare per i primi quattro. Sarà però difficile per Lorenzo Pellegrini e soci combattere a distanza i “serpenti”, le “aquile” e i “diavoli”.

La Roma ha iniziato alla grande il 2023 con 10 punti su 12 possibili. Dopo aver battuto Bologna, Fiorentina e La Spezia, l’idea di The Friedkin Group firma un mondiale con il Milan. Davanti al “lupo” ci sono molte partite difficili e se è difficile per la squadra entrare tra le prime quattro, molto probabilmente i romani rimarranno tra le prime sei.

Atalanta

I Black and Blues hanno mostrato risultati instabili nel 2022. In 15 partite giocate in Serie A, i ragazzi di Gian Piero Gasperini hanno conquistato 8 vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Nelle quattro sfide iniziali del segmento di gennaio, la “regina delle provinciali” ha dipinto le trasferte mondiali con Spezia e Juventus. L’Atalanta è riuscita a battere anche Bologna e Salernitana. Di conseguenza, al 19 ° turno, la “dea” era al sesto posto in classifica, a due punti da Roma, Inter e Lazio.

La "regina delle provinciali" non può vantare stabilità. Possedendo un attacco potente, i neroazzurri non giocano bene in difesa. Quindi è improbabile che la "dea" riesca a incunearsi nella lotta per i posti in Champions League, ma la squadra è perfettamente in grado di ottenere un biglietto per la LE.

Udinese

I bianconeri stanno vivendo una delle migliori stagioni degli ultimi anni. Dopo 19 round del campionato nazionale i ragazzi di Andrea Sottil erano in settima fila. Ottavo posto Torino L’Udinese ha due punti di vantaggio sul numero sei, l’Atalanta sette. Dopo aver ottenuto sette vittorie e sette pareggi, le “piccole zebre” hanno subito cinque sconfitte. Le sconfitte contro Juventus e Bologna sono avvenute nella prima metà di gennaio 2023.

Sarà estremamente difficile per gli udinesi entrare nei primi sei. Allo stesso tempo, i “bianconeri” possono competere per la settima fila e un biglietto per la UEFA Conference League.

Torino

“Melograno” ha trascorso più o meno stabilmente la prima parte del campionato. Allo stesso tempo, nel 2023, la squadra di Ivan Yurich non è partita nel migliore dei modi, avendo dipinto il mondo con Verona e Salernitana, e ha perso anche contro La Spezia. Anche se poi il Torino è riuscito a vincere contro la Fiorentina. Al 19° turno i “tori” erano a due punti dalla settima Udinese.

L’arretrato delle rappresentative di Udine a Torino è irrisorio ed è possibile riconquistarlo. Allo stesso tempo, quelli “melograno” sono estremamente instabili e spesso perdono punti anche con avversari piuttosto deboli.

Juventus

Le “Zebre” dopo aver detratto 15 punti dalla squadra hanno lasciato i quattro più forti e si sono stabiliti all’equatore della classifica. Essendo al 10 ° posto, la Juventus è rimasta indietro di cinque punti dietro la settima Udinese. Inoltre, nel segmento di gennaio, i reparti di Massimiliano Allegri hanno sconfitto in modo devastante il Napoli e pareggiato con l’Atalanta.

La composizione della “vecchia signora” è piuttosto potente e il divario dai sette non è molto ampio. Nel tempo rimanente, la Juve è abbastanza in grado di aggirare Empoli, Torino e Udinese estremamente instabili.

La nostra previsione

Roma e Atalanta dimostrano un buon livello di calcio e all’equatore del torneo avevano un solido vantaggio sulla settima linea. Quindi è molto probabile che la “regina delle provinciali” e il “lupo” ottengano i biglietti per la LE per la prossima stagione. Se la Juventus non cede emotivamente, allora riuscirà a superare le squadre instabili e meno competitive dell’Udinese, così come il Torino. Quindi, molto probabilmente, è la “vecchia signora” che riceverà un biglietto per LK per la prossima stagione.