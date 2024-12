La magia del Natale a Montauro: musica, comunità e rinascita culturale

A Montauro sabato 14 dicembre alle ore 11:00 la magia del Natale prenderà vita grazie al concerto “Viva la Musica – Christmas Edition”, organizzato dall’associazione culturale La Radice Sociale.

La Sala Concerti di Palazzo Zizzi si trasformerà in un teatro di suoni e armonia, dove protagonisti saranno i giovani allievi della Scuola di Musica.

L’evento, che celebra non solo il Natale ma anche l’importanza della cultura nei piccoli centri, rappresenta una preziosa occasione per riflettere sulla resilienza di Montauro, che, pur non avendo più una scuola tradizionale a causa dello spopolamento, riesce a mantenere vivo il senso di comunità.

La scuola di musica, infatti, non solo accoglie bambini e ragazzi del borgo, ma anche quelli dei comuni vicini, creando un simbolo di unione e condivisione. La Scuola di Musica de La Radice Sociale dimostra quanto sia essenziale il ruolo della cultura nei piccoli centri.

“Nonostante le difficoltà legate allo spopolamento, la nostra scuola è un luogo di aggregazione, dove i giovani possono crescere insieme attraverso la musica,” sottolineano i responsabili dell’associazione.

Ed è proprio la musica che, in questa occasione, porterà tutti a Montauro per celebrare le feste con un evento unico, in cui ogni bambino e ragazzo sarà protagonista. Questo evento dimostra come, nonostante le difficoltà, realtà come Montauro possano ancora offrire ai propri abitanti momenti di condivisione e crescita.

La Scuola di Musica de La Radice Sociale non è solo un luogo di apprendimento, ma anche un pilastro della vita culturale e sociale del territorio. Un grazie speciale va ai bambini, ai ragazzi, alle loro famiglie.

Sabato 14 dicembre, Montauro si riempirà di musica, emozioni e spirito natalizio. Non mancate!