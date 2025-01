La mamma di Sofia ringrazia: “La nostra famiglia ieri si stava sgretolando in mille pezzi”

Una foto ritrae la piccola Sofia tra le braccia del fratellino. Valeria Chiappetta, la mamma della piccola rapita e ritrovata ieri sera, affida a Faceook un messaggio di ringraziamento:

“Mi state scrivendo in migliaia, da ogni parte dell’Italia, vorrei rispondere singolarmente a tutti ma non riesco.

Questa è la nostra famiglia che ieri sera si stava sgretolando in mille pezzi”.

“Le forze dell’ordine hanno fatto un lavoro eccezionale, mentre io avevo perso le speranze un intera città anzi REGIONE si è bloccata per cercare la nostra bambina.. Non penso che riuscirò mai a superare questa cosa, ma il lieto fine è che Sofia sta bene”.

“GRAZIE GRAZIE GRAZIE A TUTTI VORREI ABBRACCIARE OGNI SINGOLA PERSONA.

Una mamma e un papà che ieri sono morti e risorti”.