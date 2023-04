La Marmeria Molinaro vince il Campionato amatori di Calcio a 8 ASC over 40

Per la quarta volta consecutiva, la Marmeria Molinaro si è confermata vincitrice del campionato amatori di calcio a-8 ASC over 40, organizzato dall’A.S.C. Lamezia e giocato presso il Centro Sportivo “La Pigna” di Lamezia Terme.

La squadra dei fratelli Rosario e Francesco Molinaro, capitanata da Pietro De Fazio, è riuscita ad avere la meglio sulle otto squadre partecipanti al girone unico ed in particolare sulla ACD Lamezia Terme che, fino a poche giornate dalla fine, sembrava dovesse vincere il titolo finale. Invece, come spesso accade nel calcio, la storia viene scritta nelle ultime giornate di campionato che hanno visto una Marmeria Molinaro sempre vittoriosa e, al contrario, le sue avversarie perdere punti preziosi.

Una vittoria maturata in questo modo non si può spiegare solo dal punto di vista tecnico: forse nel calcio, soprattutto nei momenti decisivi, è il gruppo che fa la differenza.

La Marmeria Molinaro è infatti anche Campione Regionale ASC calcio a-8 over 40 in carica e la storia sembra ripetersi proprio se si pensa alle modalità di quella prestigiosa vittoria. Racconta il Presidente Molinaro che a cinque minuti dalla fine la sua squadra perdeva per 3 a 1 contro la blasonata Fiorentina Bis e che servivano 2 gol per accedere alla finalissima, poi vinta contro una formazione del reggino; e prima del fischio finale i gol arrivarono, così come quest’anno sono arrivate le sette vittorie consecutive che hanno consentito alla Marmeria Molinaro di riconfermarsi campione. Insomma il gruppo nella Marmeria Molinaro non è mai mancato agli appuntamenti decisivi e probabilmente sono nate delle amicizia all’interno dei componenti della squadra che permettono a questa formazione di spuntarla quasi sempre anche nei confronti di squadre, almeno sulla carta, più forti.

I presidenti Molinaro felici di questa nuova affermazione hanno sentito il bisogno di ringraziare pubblicamente coloro i quali hanno permesso di aggiungere un’ulteriore stella al loro logo: Bergantin Davide- Borrello Marco- Bruno Massimo- Calegiuri Antonio- De Fazio Pietro- Fazio Antonio- Filandro Tiziano- Forte Domenico- Gaudino Cesare- Ianni Adriano- Lucchino Giuseppe- Paola Antonio- Pupo Salvatore- Scerbo Giovanni- Villella Fortunato- Talarico Federic Victor- Talarico Giuseppe- Ventura Pasquale.

L’appuntamento adesso è tutto proteso alle fasi regionali che si disputeranno nel mese di maggio a Praia a Mare (CS), con la consapevolezza acquisita di essere una squadra competitiva ed in grado di poter dimostrare anche in questa occasione il proprio valore.