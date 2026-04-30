La mobilitazione per la Palestina arriva in Calabria: presidi a Catanzaro e Soverato

Sotto lo slogan “La Flotilla è stata bloccata!”, il movimento Global Sumud Italia ha indetto una mobilitazione nazionale permanente che vedrà coinvolte diverse città italiane. In Calabria, l’appello alla solidarietà per il popolo palestinese e la protesta contro i conflitti bellici si concretizzeranno in due appuntamenti principali tra oggi e domani.
Gli eventi in programma
La protesta punta i riflettori sul blocco della cosiddetta “Freedom Flotilla”, la spedizione umanitaria internazionale diretta a Gaza. Gli attivisti locali hanno risposto alla chiamata nazionale organizzando due presidi informativi e di protesta:
Catanzaro: L’appuntamento è fissato per oggi, 30 aprile, alle ore 19:00 presso la Piazzetta della Libertà.
Soverato: La mobilitazione proseguirà domani, 1° maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori. Il presidio si terrà alle ore 10:30 sul Lungomare, nella zona di Piazza Nettuno.
Le ragioni della protesta
L’iniziativa, definita come una “mobilitazione nazionale permanente in tutta Italia”, nasce con il duplice obiettivo di sostenere la missione della Flotilla e di manifestare un netto dissenso contro ogni forma di guerra.
Gli organizzatori di Global Sumud Italia chiedono lo sblocco degli aiuti umanitari e richiamano l’attenzione sulla crisi in corso in Medio Oriente.
“Per la Palestina e contro ogni guerra a supporto della Flotilla.”
È questo il messaggio centrale che campeggia sul manifesto rosso della mobilitazione, che invita la cittadinanza catanzarese e del comprensorio a partecipare ai presidi per esprimere solidarietà internazionale.
Il contesto
La giornata di oggi a Catanzaro e quella di domani a Soverato si inseriscono in un clima di crescente attivismo che vede numerose piazze italiane mobilitate per chiedere il cessate il fuoco e il rispetto dei diritti umani.
La scelta della data del 1° maggio a Soverato sottolinea inoltre il legame che i movimenti pacifisti intendono creare tra la tutela dei diritti civili e le celebrazioni del lavoro.