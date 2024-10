La moda italiana parla calabrese, Daniele Movello premiato per il Miglior scatto 2024

La sua immagine è stata lodata per la capacità di trasmettere emozioni profonde, una presenza scenica avvolgente e la bellezza elegante e magnetica del soggetto.

Un traguardo straordinario nel mondo della moda.

Lo ha raggiunto Daniele Novello, giovane modello calabrese selezionato per la miglior foto tra una raccolta di 100 scatti.

Nato a Crotone il 22 luglio 1996 e residente a Rocca Di Neto, studente all’Unical, la sua immagine è stata lodata per la capacità di trasmettere emozioni profonde, una presenza scenica avvolgente e la bellezza elegante e magnetica del soggetto.

La foto verrà pubblicata su “Vogue Magazine” nelle prossime settimane, segnando un importante riconoscimento nel suo percorso.

Raggiante come non mai, Daniele ha commentato: «Negli ultimi mesi sono successe molte cose e ricevere questo riconoscimento rappresenta non solo un grande onore, ma anche una profonda soddisfazione personale. Ho lavorato con impegno e non potrei essere più grato».

Il giovane ed emergente modello dice ancora: «Desidero ringraziare il fotografo Francesco Scalzo, il cui talento ha reso possibile questo scatto, e tutte le persone che hanno creduto in me ogni singolo giorno.

Ci sono coloro che hanno preso altre direzioni, il loro ricordo è vivo in me, ma anche quelli che, con amore e costanza, continuano a essere presenti nella mia vita.

Sono queste persone, nonostante tutto, a darmi la forza di andare avanti e a spingermi a dare sempre il massimo».

Nonostante il trionfo ottenuto e le numerose, successive, offerte ricevute, Daniele ha preso una decisione audace: abbandonare temporaneamente la carriera di modello per dedicarsi al suo percorso universitario.

«Pensavo già da un po’ di lasciare – confessa -. Ho ricevuto varie chiamate e offerte, e magari un giorno tornerò.

Ma ora ho scelto di dedicarmi interamente ai miei studi, un sogno che desidero realizzare con la stessa dedizione che ho messo nella moda. Ho rimandato troppo a lungo, e ora mi attendono nuove sfide e successi».

Daniele lascia il mondo della moda da vincitore, portando con sé un premio di grande prestigio.

La sua scelta non è solo un segno del suo talento, ma anche una straordinaria dichiarazione di ambizione e passione.

Con il cuore colmo di gratitudine e de terminazione, Daniele continua a camminare verso un futuro luminoso e ricco di opportunità, dimostrando che i sogni possono essere realizzati, anche quando si scelgono strade diverse e inaspettate.