Improvvisa e tragica la morte di De Gennaro, mentre il mistero s’infittisce sempre più. Le incongruenze e svariate indagini degli inquirenti, poi la Procura di Caltanissetta, mentre sui social il processo si sarà già svolto, tra colpevolisti e garantisti, verso l’uomo così scalfito, sfinito e caduto nella disperata scelta di un “probabile” suicidio.

Nessuno può averne certezza, tanto più in questi giorni di “gogna” mediatica, dove il facile “giudizio” dilaga senza sosta. Si tragga la dolente verità, che, ad oggi, la morte di De Gennaro apre un’altra inchiesta nell’inchiesta, un’altra indagine sull’indagine, quando tutto si manifesta rapidamente nel battito spietato di una vacillante pubblica “accusa”.

Il verdetto popolare si aggiudica, così, il diritto di cambiare le regole, capace, dunque, di diffamare chiunque e ancor prima del pronunciamento del Giudice, dopo il regolare processo. Serve una riforma del diritto e dell’informazione, che tuteli ogni parte “umana” dalla pressione mediatica e ponga in assoluto riserbo le indagini per i reati fino ad ogni eventuale conferma.

Occorre distanziare e contrastare definitivamente, il facile pregiudizio precostituito dalle oscure illazioni sulla dignità e probante sopravvivenza dell’indagato. Il caso di Gianni De Gennaro, ex Capo della Polizia, deve farci riflettere tutti, lo Stato agisca in tempi brevi, ponendo la questione prioritaria, quale causa di un dramma che si aggiunge alle stragi di mafia con quella facile distruzione delle prove a carico di ignoti.

Il Presidente della Repubblica potrebbe assumere l’onere di questa urgente azione governativa, trovandosi al di sopra delle parti, oltre ogni forma di inerzia amministrativa e lentezza burocratica, per l’ammodernamento della legge e della disciplina sul Diritto penale in affanno.

Il fratello del Giudice Paolo Borsellino e la sorella del Giudice Falcone, hanno da sempre sollecitato la verità oltre verità, per riscrivere “fedelmente” la triste storia dei loro Cari, senza limitarsi a celebrare di anno in anno solo i fatti accaduti. Vogliamo la svolta pratica e razionale di casi sommersi ed ancora irrisolti, privi di carattere e mirate azioni giudiziarie contro il misero (pre)giudizio.

Le “presunte” e inique correnti di pensiero, alimentano i tanti dubbi, facendo ricadere dappertutto le tante oscurate responsabilità contro chi mai sopporterebbe alcun inganno, come nel caso dell’ex Capo della Polizia De Gennaro, anch’egli, vittima di una “morsa” mediatica distruttiva, irreversibile e “negativa”.

John Nisticò