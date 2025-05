La nave Amerigo Vespucci è arrivata a Reggio Calabria

È approdata questa mattina nel porto di Reggio Calabria la nave scuola della Marina Militare Italiana, Amerigo Vespucci, accolta dall’entusiasmo di cittadini, scolaresche e appassionati del mare. L’imbarcazione, simbolo della tradizione navale italiana e conosciuta in tutto il mondo per la sua eleganza e il suo motto “Non chi comincia ma quel che persevera”, ha fatto tappa nella città dello Stretto durante il suo tour internazionale.

Il veliero, varato nel 1931 e considerato uno dei più belli al mondo, è stato salutato fin dalle prime luci dell’alba da decine di imbarcazioni locali che hanno accompagnato il suo ingresso in porto. Sulle banchine, una folla numerosa ha atteso il momento in cui il maestoso veliero ha attraccato, regalando ai presenti uno spettacolo suggestivo fatto di saluti marinari e manovre impeccabili.

Durante la sosta, che durerà fino a domenica 11 maggio, sarà possibile visitare la nave, ammirarne gli interni, le vele e le raffinate decorazioni in legno e ottone. La Marina Militare ha organizzato anche eventi a bordo, incontri con gli allievi ufficiali e momenti di divulgazione storica e scientifica dedicati soprattutto ai giovani e alle scuole.

“È un grande onore per la nostra città accogliere un simbolo della marineria italiana come l’Amerigo Vespucci”, ha dichiarato il sindaco di Reggio Calabria durante la cerimonia di benvenuto. “Un’occasione preziosa per rinsaldare il nostro legame con il mare e per far conoscere alle nuove generazioni una pagina importante della storia navale nazionale.”

Il tour internazionale dell’Amerigo Vespucci, partito nel 2023, ha già toccato numerosi porti europei e internazionali, riscuotendo ovunque grande successo. Reggio Calabria rappresenta una delle tappe italiane più significative, sia per la sua posizione strategica nel Mediterraneo che per il profondo legame storico della città con il mare.