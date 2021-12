La “Nave delle Arti” approda a Montepaone

Un laboratorio comune tra l’IC di Montepaone ed il Liceo Artistico di Squillace lido

La Nave delle Arti è il titolo dell’opera che è stata realizzata nell’ambito del “Progetto di Creatività – Coloriamo la Scuola”, avviato il 9 novembre 2021 presso l’Istituto Comprensivo “M. Squillace” di Montepaone Lido, diretto dalla Dott.ssa Anna Alfeo. Il progetto è nato dalla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo “M. Squillace” ed il Liceo Artistico Design di Squillace Lido, diretto dal prof. Tommaso Cristofaro.

L’iniziativa, organizzata dai due istituti costituitisi in Rete, ha attivato sinergie a tutto vantaggio della crescita formativa degli allievi riscuotendo grande apprezzamento tra i ragazzi di entrambe le scuole, impegnati con entusiasmo in un rapporto di scambio e collaborazione fondato sulla possibilità di manifestare la propria espressività ed affinare le capacità artistiche.

Il coinvolgimento attivo dei giovanissimi alunni dell’Istituto Comprensivo “M. Squillace” di Montepaone Lido, guidati dalle prof.sse Anna Cupello e Francesca Procopio, ha permesso l’esplicazione dell’alacre lavoro che si compie quotidianamente nei laboratori del Liceo Artistico Design di Squillace Lido dal gruppo dei docenti di indirizzo Monica Vescio, Giuseppe Stillo, Adriana De Vito e Patrizia Lagrotteria.

Docenti e studenti dei due istituti, classi terze dell’IC e seconda e terza dell’IIS hanno ideato e realizzato il progetto “Coloriamo la Scuola”, lavoro concretizzato in varie giornate di attività, presso la sede dell’IC di Montepaone Lido dove è stato allestito, dal 9 al 29 novembre 2021, un vero e proprio laboratorio artistico per la realizzazione di un’opera parietale a rilievo, dal titolo “La nave delle Arti”.

L’iter progettuale, avviato nel primo mese di attività dell’anno scolastico, è partito dalla ricerca sulla tematica, dagli studi preliminari di colorazione, dallo studio plastico per la realizzazione di un bozzetto tridimensionale, per giungere poi alla rielaborazione digitale del progetto, con un rendering dell’opera, quale base per la fase di realizzazione esecutiva e la successiva installazione nel sito prescelto, all’interno dei locali dell’Istituto di Montepaone lido.

Il tema scelto intreccia creatività artistica ed attenzione per il contesto ambientale dell’area costiera ionica e per il suo patrimonio storico-culturale. Tema centrale nel progetto didattico e formativo delle scuole del comprensorio che, insieme, perseguono l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione delle migliori risorse del territorio.