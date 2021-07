La Nazionale italiana, Mancini e il “sondaggio” su Chiesa e Berardi

Mimmo Berardi, si sa, è – senza dubbio – una delle grandi rivelazioni di questo Europeo.

L’Italia calcistica – come dicono i dati – ne va infatti orgogliosa. Eppure non manca chi promuove “sondaggi” sulla sua titolarità, o meno, in Nazionale.

Alfredo Pedullà, ad esempio, alla vigilia di Belgio-Italia scrive che il ct Roberto Mancini, “secondo il 60% dei votanti, deve schierare Chiesa”.

Solo il 40%, nel sondaggio, si sarebbe quindi espresso a favore della riconferma di Berardi. “Sondaggio rispettato”?