La non campagna elettorale del 2025

Parafrasando il divin Gabriele, affermiamo che “il silenzio era morto”, e lo è oggi 18 settembre, cioè a 16 giorni dalla chiusura della campagna elettorale… chiusura di una campagna mai aperta. E non mi venite a fare i saputi dell’elettronica, perché nemmeno sui social o in tv se ne avverte sentore.

Alla mia veneranda età, e cresciuto da bimbo a pane e politica, mi assale l’onda dei ricordi, quando i muri erano tappezzati di manifesti, e le strade di striscioni, e si lanciavano volantini dalle auto… e, cresciuto, andavo di piazza in piazza a tenere vibranti comizi. E le vecchiette analfabete si facevano portare in barella per votare contro o pro il sindaco.

Analfabete, ma perfettamente al corrente delle malefatte e dei meriti dei candidati, e a conoscenza delle relative ideologie. Oggi che sono tutti laureati e diplomati, l’argomento della politica è totalmente scomparso anche dalle rare conversazioni.

A quei tempi c’erano anche le sezioni, o con una sede, o almeno con un riconoscibile punto di riferimento. Oggi, se uno volesse iscriversi a uno dei partiti, dovrebbe telefonare direttamente al segretario nazionale a Roma… ammesso ce ne sia davvero uno.

C’è dunque una ragione evidente, ed è che a scuola insegnano questo e quello, però mai a dubitare come accadde a me, ed è solo un esempio, quando in II Media ci venne comunicato che avevano ragione sia i Greci sia i Troiani, ed ecco l’inevitabile Iliade. Oggi il prof se la caverebbe con un pistolotto pacifista generico, senza accennare a Elena, se no è sessismo.

E c’è una ragione profonda. Le ideologie dei miei tempi giovanili erano già un’eredità dell’Ottocento e di situazioni storiche e sociologiche ed economiche da libri di testo; figuratevi oggi. Oggi sono tutte anacronistiche con la scomparsa, o mescolanza, delle classi sociali. Esempio, la confusione, oggi comunissima, tra proletari ed “emarginati”, che è quanto di più lontano ci sia dal marxismo.

E, per non far torto a nessuno, anche il nazionalismo e i “sacri confini” hanno bisogno di una radicale revisione. Lo stesso per la democrazia parlamentare e partitocratica, di cui qualcuno parla come se ci fosse dai tempi del Cucco, e invece in Italia data solo dal 1943-6; e da allora è stata molto modificata.

Conclusione, i miei cari ricordi sono come i mobili della bisnonna, che chi ce l’ha se li tiene cari, però fanno solo arredamento ed evitiamo di usarli. Occorrerebbero nuove ideologie, di cui non si vede traccia. Di conseguenza, non posso nemmeno meravigliarmi dell’ignoranza politica della nipotina laureata della fu ideologizzata vecchietta senza manco un anno di scuola.

Ulderico Nisticò