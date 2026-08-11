La Notte azzurra presenta: i re della risata sul lungomare di Montepaone

Per l’evento La Notte Azzurra, nelle serate del 17, 18 e 19 agosto 2026, nella Piazza San Francesco di Paola di Montepaone, il divertimento sarà protagonista anche sul palco, con alcuni tra i volti più noti della comicità calabrese.
Dopo aver svelato il cartellone musicale, La Notte Azzurra svela i nomi dei comici che animeranno le serate dell’evento, all’insegna del gusto, della musica e del divertimento.
Ecco il menù ufficiale della comicità:
Martedì 18 agosto sarà il turno di Enzo Colacino, che con la sua storica e inconfondibile comicità porterà sul palco una ventata di ironia, aggiungendo una nota piccante all’atmosfera del festival.
A chiudere il programma della comicità, mercoledì 19 agosto, sarà Piero Procopio, pronto a regalare al pubblico una serata all’insegna delle risate e della sua inconfondibile comicità.
Una scelta che arricchisce ulteriormente il programma de La Notte Azzurra, evento che unisce spettacolo, musica, gastronomia e valorizzazione delle eccellenze del territorio.
Tra un monologo e una frittura a chilometro zero, La Notte Azzurra si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, capace di mettere insieme gusto e divertimento in un’unica grande festa sul lungomare di Montepaone.
Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito.