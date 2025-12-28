La notte che cancellò lo Stretto: il terremoto del 1908, la più grande tragedia naturale d’Europa

Alle 5.20 del mattino del 28 dicembre 1908 la terra tremò con una violenza mai registrata prima in Europa. Per 37 interminabili secondi una devastante scossa di terremoto colpì l’area dello Stretto di Messina, radendo al suolo le città affacciate sulle due sponde e trasformando una tranquilla alba in uno degli eventi più drammatici della storia italiana.

Messina e Reggio Calabria furono le località più duramente colpite. Interi quartieri crollarono, strade e palazzi scomparvero sotto le macerie, mentre migliaia di persone rimasero intrappolate senza possibilità di fuga.

Le conseguenze furono apocalittiche: circa la metà della popolazione di Messina — che nel 1901 contava 147.589 abitanti — perse la vita. A Reggio Calabria, su una popolazione di 77.761 residenti, morì circa un terzo degli abitanti.

Il sisma dello Stretto di Messina è ricordato come la più grave catastrofe naturale in Europa per numero di vittime a memoria d’uomo e rappresenta il disastro naturale di maggiori dimensioni mai verificatosi sul territorio italiano in epoca storica. Un evento che segnò per sempre la memoria collettiva del Paese e cambiò il volto delle due città.

A oltre un secolo di distanza, quella tragedia resta una ferita aperta nella storia italiana, monito della forza distruttiva della natura e della vulnerabilità dei territori sismici.

Il terremoto del 1908 non fu solo una catastrofe, ma una cesura profonda nella vita dello Stretto e dell’intera nazione.