“La Notte è Giovane” nel programma della Notte Bianca di Soverato

La Notte Bianca di Soverato si arricchisce quest’anno di un evento speciale: “La Notte è Giovane”, una rassegna di musica dal vivo dedicata ai talenti emergenti del nostro territorio. L’appuntamento è fissato per sabato 4 ottobre 2025 dalle ore 22:00, in Via Carlo Amirante.

Nella notte più lunga e affascinante della stagione autunnale, Soverato si trasformerà in un palcoscenico vivace e pulsante, dove venti giovani e giovanissimi artisti, provenienti da tutta la provincia di Catanzaro e oltre, metteranno in mostra il loro talento e la loro creatività.

La nostra aspirazione è di trasformare Via C. Amirante in “una piccola Woodstock” per una sera, dove la musica sarà il filo conduttore di un evento che celebra la vitalità e l’originalità delle nuove proposte artistiche.

“La Notte è Giovane” non è solo un evento musicale, ma una vera e propria rivoluzione culturale che parte da qui. È un invito a investire nel talento dei nostri giovani e a prestare attenzione alla loro visione del futuro.

Vogliamo dare voce a chi ha tanto da esprimere e poco spazio per farlo, creando un’opportunità imperdibile per ascoltare, conoscere e sostenere i nostri artisti emergenti.

Vi aspettiamo per una serata di musica, energia e innovazione, per scoprire insieme i suoni e le emozioni che i nostri giovani talenti hanno da offrire. Non mancate: la notte è giovane e la musica ci unisce!