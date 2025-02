La Notte Piccante di Catanzaro alla BIT di Milano

La Notte Piccante di Catanzaro sbarca alla BIT di Milano. In questi giorni tra gli stand della più celebre borsa del turismo italiano, nel padiglione dedicato alla Regione Calabria, sta creando molta attenzione tra addetti ai lavori e potenziali turisti l’evento più conosciuto del Capoluogo Calabrese.

Dopo l’entusiasmante esperienza alla BITESP di Venezia, la Notte Piccante ha portato i colori, i sapori e il calore di Catanzaro nella metropoli lombarda. Una grande vetrina non solo per l’iniziativa ma anche per i prodotti tipici locali e, soprattutto, per la città. La nuova edizione de “La Notte Piccante” è stata già programmata dal 19 al 21 settembre.

Una tre giorni di eventi, convegni, spettacoli, concerti, degustazioni e stand che faranno battere il cuore antico di Catanzaro. Oltre alla presenza nelle più importanti fiere di settore è partita, negli stadi calabresi ma anche negli aeroporti di Lamezia e Reggio Calabria, una massiccia campagna pubblicitaria caratterizzata dal claim “felicità allo stato puro”.

Possiamo, certamente, affermare che nessun evento calabrese ha, al momento, la stessa copertura mediatica e la stessa promozione de “La Notte Piccante” di Catanzaro. Sono stati molto numerosi i visitatori della BITESP di Venezia, e numeri importanti sono quelli della BIT di Milano fiera il tutto va a sommarsi ai poster sparsi per la Calabria e ai display luminosi negli impianti sportivi italiani e negli aeroporti. I feedback raccolti dagli organizzatori dovrebbero generare solo situazioni positive.

Quando mancano ancora sette mesi alla nuova edizione de “La Notte Piccante” possiamo affermare che la prossima potrebbe essere una delle più partecipate. E le sorprese non finiranno qui, Keep calm…