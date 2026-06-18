​La notte più lunga di Soverato: la carica dei maturandi rinasce (anche) davanti al camioncino di Marcello

C’è una colonna sonora invisibile che ogni anno, a metà giugno, risuona nelle orecchie di migliaia di studenti italiani. Ma a Soverato, la Perla dello Ionio, quella melodia ha un sapore ben preciso: quello della brezza marina che si mescola al profumo inconfondibile di un panino addentato alle tre del mattino.

Anche quest’anno, la tradizionale “Notte prima degli esami” ha visto il lungomare di Soverato trasformarsi nel quartier generale dei maturandi della zona. Centinaia di ragazzi si sono riversati in strada per esorcizzare la paura della prima prova, e il punto di ritrovo storico non ha smentito la sua fama: tutti in fila davanti al mitico camioncino di Marcello.

​Il rito di passaggio tra ansia e risate

​La maturità è cambiata nel tempo, cambiano le tracce, cambiano i commissari, ma i riti di passaggio restano sacri. Consumare l’attesa sul lungomare, chitarra alla mano o semplicemente smartphone alla ricerca dell’ultimo colpo di scena del “tototema”, è un obbligo morale.

​”Non si viene qui solo per mangiare”, racconta uno studente del Liceo Scientifico Guarasci, mentre stringe tra le mani un panino caldo. “Si viene per capire che siamo tutti sulla stessa barca. Vedere i tuoi compagni di classe, ma anche i ragazzi delle altre scuole, ugualmente terrorizzati e felici, ti fa sentire meno solo”.

​Il camioncino di Marcello non è solo un punto di ristoro ambulante; per una notte all’anno si trasforma in un confessionale laico, un faro di luce nel buio dell’ansia da esame dove si stringono patti di solidarietà che dureranno una vita.

Quel brivido che profuma di futuro

​Dietro le risate, i selfie e i bicchieri alzati al cielo, si leggeva negli occhi di questi ragazzi una profonda emozione. Quella spensieratezza forzata nasconde la consapevolezza che da domani una pagina importante della loro vita si chiuderà per sempre, aprendo le porte al futuro, all’università, al mondo del lavoro.

​Soverato ha salutato così i suoi giovani: abbracciandoli sul suo lungomare, regalando loro un’alba mozzafiato sullo Ionio e la certezza che, qualunque cosa succederà dentro quelle aule, questa notte rimarrà indimenticabile. In bocca al lupo, ragazzi!