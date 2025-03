La nuova 106???

Dalle notizie che filtrano, deduco un paio di spunti molto interessanti:

1. È stato pubblicato il bando per la Sibari – Corigliano Rossano; in aggiunta al lotto già in costruzione.

2. Il tutto è affidato a un commissario, che già è all’opera nella Trasversale; la cosa mi corrobora.

3. Il percorso dell’intera 106 sarà nuovo, e non è intervento sull’esistente.

È questo che m’interessa: percorso NUOVO significa prevenire parole inutili e dannose da parte di questo o quello, sindaci in testa, che da sempre hanno qualcosa da obiettare, una cosa qualsiasi, pur di “migliorare”, in realtà spostare il progetto a vantaggio della botteguccia della zia nubile.

A Soverato, per esempio, trascorsero decenni per avere l’utilissima Tangenziale, giacchè a qualcuno faceva comodo che TIR e pullman si fermassero sul corso a comprare qualcosa. E altri trent’anni ci vollero per avere, lentissimamente, un altro svincolo per l’Ospedale.

Ulderico Nisticò