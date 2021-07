La nuova scuola media di San Sostene intitolata ad Aldo Corasaniti

Mercoledì 7 luglio, a partire dalle ore 17.00, in occasione del decennale della sua scomparsa, la significativa cerimonia di intitolazione del nuovo plesso scolastico al compianto presidente della Corte Costituzionale, fine giurista, saggista e Senatore della Repubblica italiana, originario del paese ionico

Pregevole iniziativa del Comune di San Sostene (Cz), che mercoledì 7 luglio p.v. alle ore 17.00, presenti varie autorità, in occasione del decennale della sua scomparsa, intitola il nuovo plesso della Scuola Media del paese al compianto Aldo Corasaniti, Presidente della CorteCostituzionale Italiana, fine giurista, saggista, Senatore della Repubblica e “figlio illustre” di San Sostene, dove ha avuto i natali il 9 novembre 1922, mantenendo qui nel tempo rapporti intensi e continui,mai venuti meno,lasciando un incancellabile, forte e diffuso ricordo umano.

Il progetto dell’intitolazione all’autorevole figura di Corasaniti, si è avvalso della stretta collaborazione e partecipazione di due sodalizi culturali che ne sono tra i promotori assieme al Comune di San Sostene: l’Associazione “Radicando” di Girifalco, presieduta dall’avv. Vincenzo Fulvio Attisani, e l’Agenzia di comunicazione e Casa editrice “Academ Group” di Trento (in particolare con il suowebmagazine “Calabria Mundi” ideato e diretto dal giornalista Roberto Messina) che con questo e altri eventi, prendono parte attiva al programma di manifestazioni in onore del magistrato previste lungo il 2021 e 2022 con tavole rotonde, convegni, pubblicazioni di sue opere.

Nato a San Sostene, scomparso a Roma il 7 luglio 2011, laureato in Filosofia con lode nel 1945 all’Università di Pisa e poi nel 1949 in Giurisprudenza a Roma, sempre con lode, Aldo Corasaniti entra in magistratura nel 1950. Presta servizio alla Pretura di Genova e poi al Tribunale di Roma, quindi alla Corte di Cassazione. Come Consigliere delle Sezioni Unite è estensore di alcune “storiche” sentenze in materia di diritto alla salute e di interesse diffuso. Presidente della Corte d’appello di Cagliari è in Corte di Cassazione alla Procura generale. Nominato giudice costituzionale dalla Corte di Cassazione il 26 ottobre 1983, giura il 14 novembre 1983. Ne è eletto presidente il 12 luglio 1991. Ha esercitato le funzioni dal 15 luglio 1991. Cessa dalla carica il 14 novembre 1992. Durante la sua presidenza la Corte Costituzionale ha affermato il principio di leale cooperazione tra i poteri dello Stato. Nel 1994 è eletto come indipendente nelle liste dell’alleanza dei Progressisti al Senato della Repubblica nel collegio di Catanzaro-Lamezia Terme, ed è Presidente della Commissione Affari Costituzionali. Il 26 luglio 2001 presenta, insieme con un gruppo di studio composto dal professore Antonio Baldassarre e da Achille Chiappetti, la bozza di Statuto della Regione Lazio.

La cerimonia di inaugurazione ed intitolazione della nuova Scuola media al dott. Aldo Corasaniti si terrà mercoledì 7 luglio 2021,con inizio alle ore 17.00 presso la Sala riunioni della medesima Scuola, Via Gentile, San Sostene (Cz), alla presenza dei figli Francesco, Giuseppe e Ugo.

Questo il programma:

Ore 17.00 Accoglienza

Ore 17.00 – 18.00 Saluti

Luigi Aloisio, Sindaco di San Sostene

Vincenzo Fulvio Attisani, Associazione Radicando

Brabara Gualtieri, Presidente Pro Loco San Sostene

Rappresentante Dirigenza scolastica

Francesco, Giuseppe e Ugo Corasaniti

Saluti delle altre autorità

Ore 18.15 Preghiera di benedizione del rappresentante ecclesiastico

Ore 18.30 Intitolazione della scuola, scopertura della targa

Modera Roberto Messina, giornalista, direttore di Calabria Mundi. Segue aperitivo