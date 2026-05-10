​La Nuova Soverato si conferma nel campionato di Calcio a11 A.S.C. Amatori Over 35 girone A

Con una giornata di anticipo l’ASD Nuova Soverato 2023 Amici di Peppe Teti del presidente Gerardo Corapi, vincendo in casa per quattro reti a zero contro la squadra dello Studio Caputi di Lamezia Terme, ha conquistato matematicamente e si è aggiudicato Il campionato di calcio A-11 amatori over 35 A.S.C. girone A, per l’anno agonistico 2025-2026, titolo che deteneva in quanto acquisito già nella scorsa stagione agonistica.

La squadra di mister Diego Castanò ha conquistato quindi il diritto anche quest’anno di poter partecipare alle fasi finali regionali, che si svolgeranno nella seconda metà del mese di giugno p.v. a Rossano (CS).

Numeri e statistiche importanti per la squadra di mister Castanò che fino a questo momento ha realizzato 47 punti in classifica generale, in 17 incontri disputati, 15 vittorie ottenute, con soli due pari e nessuna sconfitta, realizzando 53 reti e con soli 9 gol subiti, che inserisce la squadra soveratese al secondo posto, dopo il San Pietro calcio di Reggio Calabria, con otto reti, quale formazione con una difesa meno perforata che lascia poco spazio agli attacchi avversari, con una media realizzativa di 3 reti a partita ed una differenza di + 44.

Ma siamo sicuri che ancora con altre tre partite da disputare ci sarà modo di migliorare ulteriormente questo già invidiabile risultato.

Ad onore di cronica l’ultima sconfitta subita dalla Nuova Soverato risale all’otto marzo 2025 in campionato ed in casa contro la Vigor Old Boys di Sant’Onofrio che riuscì a violare il manto erboso del Baldassarre Sinopoli della città dello Jonio catanzarese con il risultato di tre reti a zero, realizzazioni ad opera di Giuseppe La Neve.

Grande merito per la vittoria del campionato deve essere sicuramente attribuito al centrocampista, con la maglia numero 10, Rodolfo Ranieri classe 88, con un passato anche nelle categorie che contano di calcio a 5, autore di ben 17 segnature realizzate in 16 partite, atleta estremamente corretto in campo, avendo rimediato in tutto il campionato solo due ammonizioni.

La squadra messa su dal duo Salvatore e Simone Corapi, rispettivamente Direttore Generale e Direttore Sportivo, insieme allo staff tecnico della società, con un organico di ventisei elementi e con l’inserimento in questa stagione agonistica di pochissimi atleti posizionati in tutti i reparti, segno evidente da parte della Società di una fiducia incondizionata sul gruppo squadra dello scorso campionato, avendo avuto la consapevolezza di poter contare su una formazione, con elementi di provata esperienza e di un tasso tecnico elevato, quali il difensore centrale Giuseppe Meliti, i centrocampisti Parafati, Gregorio e Riccardo, l’attaccante Salvatore Procopio e la mezzapunta Salvatore Corapi.

La conquista di questo importante traguardo voluto e cercato fortemente dalla Società è stato il frutto dell’impegno, dell’organizzazione e della continuità di risultati ottenuti durante tutto l’arco del campionato.

Comunque è stata tutta la squadra coesa e compatta in tutte le occasioni in campo e fuori dal campo, anche nei momenti di difficoltà, ad esprimersi sul terreno di gioco con agonismo e voglia di vincere, diretta con maestria dalla panchina da mister Diego Castanò, ben disposta tatticamente sul rettangolo verde, ma anche con una preparazione, a monte, tecnica ed atletica del team soveratese all’altezza della situazione.

Per la Nuova Soverato amatori comunque c’è da ricordare inoltre un ottimo terzo posto ottenuto nelle finali nazionali 2025 svoltesi a Misano Adriatico, ma nuove sfide sono all’orizzonte per la formazione del presidente Corapi, con la disputa delle semifinali di Coppa Calabria Amatori A.S.C., titolo ambito che negli ultimi anni ha acquistato tra le Società un valore non solo simbolico.

La Nuova Soverato qualche settimana ha eliminato nei quarti di finale dalla Coppa Calabria la stessa Hammers, campione regionale e nazionale 2025, imbattuta da quasi due anni.

Mister Diego Castanò ed il presidente Gerardo Corapi adesso, prima delle finali regionali 2026, sicuramente hanno intenzione di puntare alla riconquista della Coppa Calabria, in quanto detentrice del Trofeo avendolo conseguito lo scorso anno, ma dovrà vedersela con un lotto di squadre agguerrite quali, Real Filadelfia, Amatori Curinga ed Atletico ma non troppo, che ne siamo certi renderanno dura la vita alla squadra soveratese.