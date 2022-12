La pace a parole, e le parole sbagliate

“Cum parole non si mantengono li Stati”, avverte il Machiavelli; e tanto meno si fa la pace se c’è in atto una guerra. A dieci mesi dall’inizio del conflitto in Ucraina, quasi nessuno ha fatto niente di niente per la pace sul serio.

Quasi, perché, mesi fa, la Turchia è riuscita a costringere i contendenti a commerciare il grano. Come ha fatto? Semplicemente ricordando che o lo vendevano, o sarebbe andato a male. Erdogan ha parlato pochissimo, non ha tenuto conferenze stampa, ha scarsissimamente, anzi mai usato la retorica buonista: ma c’è riuscito.

Cosa ha fatto, intanto, l’ONU? Niente. A parte l’inutilità di tale cosa dal 1921, c’è che all’ONU hanno diritto di veto i vincitori di una guerra di ottant’anni fa. E nemmeno esattamente è così: sono Francia, Gran Bretagna, USA, che più o meno stanno come nel 1945; e Cina che allora era quella nazionalista, oggi è quella capitalcomunista; e URSS che non esiste dal 1990, e oggi la Russia. Tutti costoro, vecchi e nuovi, hanno diritto di bloccare la qualunque, e gli USA ne fanno largo uso quando si tratta di Israele: ragazzi, tutti, ma proprio tutti abbiamo i carboni bagnati? Insomma, l’ONU è un ente inutile.

E l’Europa (dis)Unita? Beh, vi ricordo che, nel nostro piccolo, siamo a rischio di un conflitto tra Serbia e Cossovo, a due bracciate di mare dalla Puglia. Che sta facendo, l’EU? Ovviamente, niente. Ve la immaginate, Ursula, a dire la sua? Figuratevi se l’Europa dice qualcosa sull’Ucraina. A proposito, per chi non lo sapesse: nei Balcani ci sono truppe italiane.

Per l’Ucraina, ogni tanto si affaccia l’idea di una mediazione. Ottimo proposito, però una mediazione, dal latino medius, mezzo, in mezzo, non si può fare, non è credibile se il sensale tra Peppe e ‘Ntoni, prima ancora di iniziare le trattative, parla male di ‘Ntoni e bene di Peppe o viceversa. O se infila nella trattativa cose che non c’entrano. Per mediare, bisogna mediare.

Non so se ve ne siete accorti, ma di fatto una mediazione è già accaduta, con la rinuncia dell’Ucraina alla folle intenzione di entrare nella NATO, cioè di portare i carri armati americani a due passi da Mosca. Avanti così.

Ora, se qualcuno trova il modo di trattare, e solo sull’argomento guerra/pace, si faccia sotto, con il minimo di parole, anzi parole zero, e molti fatti. A cosa sto pensando? A quando un papa tutt’altro che santo, Alessandro VI (1492-1503) nato Borgia, trattò fra Spagna e Portogallo una pace che durò trecento anni. È quasi sicuramente all’Inferno, Rodrigo, ma non per motivi politici.

E se papa Francesco vuole trattare (e, secondo me, può farlo con successo), non si porti dietro vagoni vuoti tipo EU, ONU, ONG e giornalisti radical chic e parolai vari; o vagoni carichi di esplosivi tipo la NATO.

Ulderico Nisticò