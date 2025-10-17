La “Passeggiata in rosa” a Filadelfia: un successo per la ricerca oncologica, prevenzione e solidarietà

Un esempio positivo di come la comunità possa unirsi per sostenere una causa importante come la ricerca oncologica e la prevenzione del tumore al seno

FILADELFIA (VV) – L’11 ottobre si è svolta a Filadelfia la “Passeggiata in Rosa”, un evento di grande successo sia per la partecipazione di numerosi cittadini e associazioni presenti sul territorio, sia per la raccolta fondi per la ricerca oncologica dell’Istituto Europeo Oncologico Monzino (IEO).

La manifestazione organizzata dalla commissione pari opportunità presieduta dalla consigliera Liliana Campisano e dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Anna Bartucca in collaborazione con le tre istituzioni comunali (Teatro, biblioteca e Castelmonardo) ha perseguito l’obiettivo di promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno.

UN EVENTO DI SOLIDARIETÀ E SENSIBILIZZAZIONE

La “Passeggiata in Rosa” ha contribuito a creare un’atmosfera di energia e solidarietà, grazie anche al contributo del coach Gianluca Comerci, che ha guidato il gruppo in un risveglio muscolare preparatorio alla successiva camminata. La sindaca Anna Bartucca ha espresso la sua soddisfazione per il successo dell’evento e ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione. Ai partecipanti sono state donate le magliette rosa a tema come simbolo di riconoscimento e ringraziamento per il contributo donato alla causa.

LA FONDAZIONE IEO-MONZINO ETS: UN IMPEGNO PER LA RICERCA

La Fondazione IEO-MONZINO ETS è l’unica che finanzia esclusivamente e direttamente la Ricerca clinica e sperimentale dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino: da oltre 30 anni il suo obiettivo è individuare le cure migliori e sostenere progetti innovativi

L’impegno prioritario della Fondazione IEO-MONZINO è rinforzare ulteriormente la raccolta fondi così da rendere disponibili preziose risorse a sostegno della Ricerca di eccellenza svolta da IEO e Monzino e consentirne il lavoro con continuità e sul medio/lungo periodo. www.fondazioneieomonzino.it

UNA COLLABORAZIONE FRUTTUOSA

La collaborazione tra istituzioni e associazioni è stata fondamentale per il successo dell’evento, e la Sindaca Anna Bartucca ha sottolineato l’importanza di continuare a lavorare insieme per promuovere la salute e il benessere dei cittadini. La “Passeggiata in Rosa” a Filadelfia è stata un esempio positivo di come la comunità possa unirsi per sostenere una causa importante come la ricerca oncologica e la prevenzione del tumore al seno.