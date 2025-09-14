La Patrona di Soverato

Il 15 settembre è la nostra festa religiosa, nella ricorrenza della Madonna dei Sette Dolori, o Addolorata. Vedo con piacere che si fa strada il concetto, tuttavia è meglio precisare.

1. Fino al 1941, Soverato aveva una sola Parrocchia arcipretale, con il titolo dell’Addolorata, e con sede nel Duomo di Soverato Superiore. In quell’anno venne istituita la Parrocchia di Maria SS. Immacolata, con sede, allora, nella chiesa del corso oggi nota come Rosario: di tutto questo abbiamo parlato in un libro del 2004, e aspettate a breve la seconda edizione.

2. L’Addolorata restò Patrona della Parrocchia di Soverato Superiore, ma anche dell’intero Comune.

3. Pertanto, il 15 è festa per legge, con vacanze di uffici e scuole in tutto il territorio.

4. Una riflessione storiografica. Il titolo mariano, molto più antico del Dogma del 1950, e universalmente diffuso in Calabria, è quello dell’Assunta, che si celebra il 15 agosto con riti religiosi e consuetudini. Ne abbiamo molte volte scritto. Ripetiamo che la gran parte delle cattedrali diocesane calabresi sono intitolate all’Assunta.

5. La singolarità della venerazione dell’Addolorata dev’essere stata in qualche modo legata alla presenza di Francesco Marini da Zumpano, che attorno al 1510 stabilì in Soverato la sede della sua Congregazione di Agostiniani detti Zumpani. Il convento della Pietà passò poi in agro di Petrizzi, ma la Deposizione del Gagini orna e onora il Duomo di Soverato Superiore.

6. La venerazione dell’Addolorata è una riflessione teologica profondamente agostiniana: il dolore, cui Maria partecipa come Theotòkos, Madre di Dio Cristo, è, come il male, un’esperienza umana da affrontare e risolvere attraverso la Fede e la Grazia di Dio; e con la forza dell’anima.

7. Una bella lezione di realismo, come tutto il pensiero di sant’Agostino, e che supera i troppo banali sentimenti di ottimismo o pessimismo. Buona festa, Soverato.

Ulderico Nisticò