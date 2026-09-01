«La piazza va vissuta, non occupata»: Soverato si mobilita per difendere Piazza Don Gnolfo

PIAZZA DON GNOLFO: NON SI TOCCA

Il ragionamento di alcuni cittadini, per fortuna solo alcuni, è questo: «La piazza non è molto frequentata, quindi non serve a nulla. Meglio darla ai privati».

No. È esattamente il contrario.

Se una piazza oggi non è sufficientemente frequentata, facciamo in modo che diventi il luogo più bello e attrattivo della città di Soverato. Organizziamo iniziative, valorizziamola, restituiamola ai cittadini.

Non è vero che «in tutte le città funziona così», con grandi strutture private che finiscono per coprire e oscurare gli spazi belli.Basta guardare realtà come Piazza Mascagni a Livorno, una piazza affacciata sul mare e caratterizzata da una pavimentazione di grande pregio, che viene valorizzata e non nascosta da gigantesche pedane.

Quindi, non raccontiamoci favole e non cerchiamo di fare gli avvocati d’ufficio di interessi privati.

Gli unici veri avvocati della città dobbiamo essere noi cittadini, chiamati a difendere e tutelare il nostro patrimonio.

Piazza Don Gnolfo è uno degli spazi più belli e identitari di Soverato. È unica nella sua bellezza e nel suo rapporto con il mare.

E proprio per questo non dobbiamo assistere a un nuovo scempio.

Se una parte della piazza è stata finalmente riqualificata e restituita alla sua bellezza, non possiamo permettere che venga nuovamente sottratta alla vista e alla fruizione dei cittadini.

Sì ai tavolini. Sì alle attività, ma soprattutto si alla vita della piazza.

Ma senza coprire la pavimentazione, senza oscurare la vista del mare e senza trasformare uno spazio pubblico in un’appendice permanente delle attività private. La piazza va vissuta, non occupata. Valorizziamola. Difendiamola. Restituiamola ai cittadini.

Firmato Comitato Trasparenza