La piccola Victoria di S. Andrea Jonio su Canale 5 a All Together Now Kids

Un altro importante risultato per la giovane calabrese VICTORIA COSENTINO che la sera di Natale, sabato 25 dicembre 2021 in prima serata, alle ore 21:20 circa, sarà protagonista su CANALE 5 nel programma musicale ALL TOGETHER NOW KIDS, condotto da MICHELLE HUNZIKER, con RITA PAVONE, ANNA TATANGELO, FRANCESCO RENGA e J-AX.

Victoria, 9 anni, di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, è approdata su CANALE 5 dopo aver superato brillantemente una serie di provini impegnativi. Questo risultato è la continuazione del riscontro avuto anche dopo la partecipazione al 61° ZECCHINO D’ORO su RAI 1, nel 2018, ed il trionfo nelle classifiche social con il brano “La cicala latina”.

Da quel successo inaspettato, ma meritato, la giovane cantante calabrese ha continuato a coltivare la sua passione per il canto e la musica grazie all’aiuto e alla guida dei genitori, in particolare del papà, il maestro Christian Cosentino, insegnante di canto e musica, direttore di coro, patron del celebre festival “Una Voce per lo Jonio”, titolare della Music School di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio (CZ) e Gioia Tauro (RC).

Victoria, infatti, è stata immersa nel mondo della musica sin da piccolina. Ha sempre seguito il papà, anche durante le lezioni degli altri allievi, nei concerti con il coro Schola Cantorum Officium, le attività del festival e persino in Bulgaria nel 2015, all’Eurovision Song Contest Junior, a soli 3 anni mezzo, con il papà in veste di vocal coach per l’Italia.

Grande sarà l’orgoglio e la soddisfazione della famiglia di poter vedere nuovamente la propria figlia alla ribalta di un importante trasmissione televisiva nazionale, su canale 5, a soli 9 anni. Così come grande sarà l’emozione per la giovane Victoria alla sola idea di sapere di potersi esibire la sera di Natale, in prima serata su canale 5, quando tutte le famiglie sono riunite intorno ad un tavolo, davanti ad un televisore, di fronte ad artisti affermati e di un certo rilievo come Rita Pavone, Anna Tatangelo, Francesco Renga e J-Ax. Un’esperienza che sicuramente non dimenticherà mai.

Cresce dunque l’attesa per questa puntata speciale del format televisivo di canale 5, condotto dalla splendida Michelle Hunziker con la regia e la direzione artistica di Roberto Cenci, che vedrà protagonisti i bambini.

Ancora un altro successo per la Music School del maestro Christian Cosentino, una vera e propria fucina di talenti che nel corso degli anni ha fatto approdare in TV, su programmi di Rai e Mediaset, molti allievi, mentre molti altri si sono affermati nei più importanti contest musicali nazionali ed internazionali: è il Anastasia Franco a Ti lascio una canzone su Rai Uno, le gemelle Chiara e Martina scarpari all’Eurovision Song Contest Junior e a Ti lascio una canzone su Rai 1, Claudia Messina e Giovanni Khalifa vincitori dei Grandi Festivals Italiani a casa Sanremo, e Victoria Cosentino allo Zecchino d’Oro su Rai 1 prima e oggi a All Together Now Kids su Canale 5.

Tutti incollati davanti al televisore, quindi, per seguire Victoria su Canale 5, la sera di Natale, sabato 25 dicembre alle ore 21:20.